Twitch permetterà di bloccare spettatori dal proprio stream

Tante novità in arrivo su Twitch, anche per la sicurezza degli utenti. Se nel prossimo autunno sappiamo che arriveranno Storie e Discover Feed, soluzioni che permetteranno al pubblico da mobile di accedere più facilmente a contenuti di interesse, anche di creator non seguiti, prima potrebbe arrivare una feature speciale per tutelare gli streamer. Se ci sono ospiti poco apprezzati tra il pubblico, oltre al ban ci sarà un sistema per vietare agli utenti di guardare le proprie dirette.

Twitch pensa a un “ban completo” degli utenti

Nell’ultimo episodio di Patch Notes di Twitch la società ha svelato che gli streamer a breve potranno controllare chi può guardare uno streaming, non solo applicando un ban dalla chat, ma intervenendo proprio sul diritto di guardare le live. Se i moderatori o gli streamer abilitano tale funzione, il ban applicato nei confronti di uno spettatore costringerà quest’ultimo a cambiare lido, essendo impossibilitato a guardare la diretta.

Il lancio avverrà nelle prossime settimane e non abiliterà per impostazione predefinita la “funzione anti-molestie”. Il senior product manager di Twitch Trevor Fisher ha spiegato che questa soluzione è da lungo tra le priorità dei creator e dello staff, e potrebbe essere il primo passo verso una soluzione più efficace sul lungo termine: “Abbiamo ricevuto molti feedback nel corso degli anni, ad essere onesti, che le persone vogliono che i loro divieti di canale facciano di più”, ha spiegato durante la trasmissione.

Ad ogni modo, Twitch chiarisce che la funzione non impedirà agli spettatori indesiderati di guardare VOD, momenti salienti e clip per ora, sebbene Twitch preveda di aggiungere tale funzionalità in futuro.