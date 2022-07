Twitter Blue come Amazon Prime: l'abbonamento aumenta

Dannata inflazione: così come avverrà per Amazon Prime, anche l’abbonamento a Twitter Blue diventerà più caro. A renderlo noto è stato il social network, con un’email inviata agli iscritti (e prontamente condivisa). L’aumento del prezzo non sarà cosa da poco: si passerà dagli attuali 2,99 dollari a 4,99 dollari negli USA,

Aumenti, ovunque: più caro l’abbonamento a Twitter Blue

Il lancio di Twitter Blue è avvenuto nel novembre 2021, coinvolgendo in un primo momento solo gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda. Il rollout è poi proseguito nei mesi successivi arrivando a interessare anche Canada e Australia. Nel resto del mondo il servizio non risulta invece ancora disponibile. Questo un estratto in forma tradotta del messaggio recapitato nelle caselle dei sottoscrittori.

Sei un membro importante della community Twitter Blue, dunque desideriamo tu sia il primo a sapere che il prezzo di Twitter Blue è aumentato per i nuovi iscritti. Ciò nonostante, come uno dei primi ad aderire, la tua spesa mensile rimarrà la stessa fino a ottobre.

Le ragioni che hanno spinto la società a prendere una decisione sicuramente destinata a rivelarsi impopolare sono da ricercare nell’esigenza di far cassa per poter investire sugli sviluppi futuri.

Questo cambiamento ci aiuta a continuare a realizzare alcune delle nuove funzionalità richieste, a migliorare quelle attuali che già ami e sostenere il giornalismo.

Curiosamente, la novità va nella direzione esattamente opposta rispetto a quella suggerita nei mesi scorsi da Elon Musk, quando il numero uno di Tesla e SpaceX era ancora intenzionato ad acquistare il social network. Il magnate aveva infatti suggerito un abbassamento dei prezzi. Ora, come noto, le parti sono ai ferri corti.

Quali sono le funzioni premium accessibili dagli abbonati a Twitter Blue? Articoli senza pubblicità, cartelle dei segnalibri, icone e navigazione personalizzate, temi, aggregatore e pulsante Annulla per i post condivisi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.