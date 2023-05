Twitter cancellerà account inutilizzati: parola di Elon Musk

Avete per lungo tempo desiderato l’uso di un certo username su Twitter ma è sempre risultato associato a un account inattivo? Ebbene, Elon Musk arriva in vostro aiuto con un annuncio molto particolare: da oggi e nel corso delle prossime settimane tutti gli account “inattivi da diversi anni” verranno liberati. Già lo scorso dicembre sono stati rimossi 1,5 miliardi di profili in quanto completamente inutilizzati; a breve, invece, altri account verranno archiviati per lasciare i nickname liberi.

Cambia tutto per account Twitter

Se non avete effettuato l’accesso al vostro account Twitter da alcuni anni, potreste rischiare di perderne il controllo. Il CEO di Twitter è stato chiaro: se non è stata registrata alcuna attività per diversi anni, allora tali profili sono destinati a svanire. Elon Musk non ha dato delle tempistiche precise per quanto concerne questa rimozione di massa dei profili, ma c’è già chi suona le campanelle d’allarme.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop — Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2023

Nel thread avviato dal patron di Tesla, infatti, il fondatore di ID Software, John Carmack, ha consigliato di non cancellare tutti gli account inattivi e i loro messaggi in quanto ne andrebbe della preservazione di interi thread potenzialmente di pubblico interesse. In altre parole, Twitter potrebbe perdere informazioni cruciali al fine di comprendere tweet storici. Del resto, tra gli account inattivi figurano anche quelli delle celebrità defunte o di comuni utenti scomparsi nel corso degli anni.

Elon Musk ha però rassicurato Carmack, affermando che gli account verranno archiviati lasciando liberi gli username abbandonati. Carmack ha comunque rilanciato una proposta tanto semplice quanto efficace: modificare gli username affinché includano l’anno di creazione, in maniera tale che il nome utente senza numeri risulti disponibile per nuovi utenti della piattaforma dell’uccellino blu. Quale sarà la decisione finale presa da Twitter? Staremo a vedere.