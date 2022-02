Twitter, DM inviati direttamente dalla timeline

Quello in essere sembra essere un periodo particolarmente prolifico in fatto di sperimentazioni di novità per Twitter. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati avviati i test relativi alla funzione per scrivere articoli lunghi, poi quelli per il downvote e ora, a quanto pare, anche quelli per inviare DM direttamente dalla timeline.

Twitter: un pulsante nella timeline per inviare i DM

Si tratta di una gran bella novità, grazie alla quale gli utenti possono avviare conversazioni private senza dover più passare per il profilo di riferimento, con l’obiettivo di rendere più rapide e immediate le conversazioni, oltre che maggiormente accessibili i messaggi privati.

Inviare i DM dalla timeline di Twitter è estremamente semplice: basta premere sull’apposito pulsante presente in corrispondenza di un tweet pubblicato da un dato utente e il gioco è fatto. Insomma, in questo modo i passaggi da compiere diventano bene o male analoghi a quelli da attuare per scrivere un messaggio pubblico.

Non sono però tutte rose e fiori, come si suol dire. Va tenuto conto che l’implementazione di una feature del genere potrebbe andare andare ad incentivare le molestie online, vista l’estrema semplicità con cui diventa possibile avviare una conversazione, come sottolineato anche da Eliza Orlins, avvocatessa e difensore pubblico.

Twitter, comunque, ha fatto sapere che qualora la funzione dovesse superare i test e venisse quindi implementata stabilmente nel servizio, non verrà mai negata la possibilità di gestire personalmente le impostazioni per la privacy, impedendo eventualmente l’invio dei messaggi diretti da parte di chiunque come avviene oggi.