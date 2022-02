Twitter e iMessage, un bug fa sparire i caratteri

I possessori di un iPhone che utilizzano iMessage, il sistema di messaggistica di casa Apple di cui recentemente si è parlato soprattutto relativamente a Google, e che sono soliti impiegare anche Twitter forse avranno avuto modo di notarlo: da qualche giorno a questa parte c’è un bizzarro e fastidioso bug che affligge i due servizi quando usati in accoppiata. Quel che accade, per la precisone, è che le anteprime dei tweet che vengono condivisi su iMessage risultano prive di alcuni caratteri.

Twitter: caratteri spariti dall’anteprima dei tweet su iMessage

Ogni volta che un tweet viene inviato tramite iMessage da un contatto ad un altro, l’app Messaggi di Apple presente su iOS (oltre che su iPadOS e macOS) genera una precisa anteprima del contenuto. Il template prevede uno sfondo azzurro e la visualizzazione di tutto il contenuto testuale del post. In tal modo, per visualizzare un tweet nella sua interezza non è quindi necessario accedere anche Twitter, o almeno così dovrebbe essere perché il bug sta rendendo praticamente impossibile ciò.

Sebbene al momento non vi siano informazioni esatte al riguardo e né Apple né Twitter si siano pronunciate sulla questione, quasi certamente la problematica è riconducibile a qualche errore lato server, considerando che le anteprime dei tweet vengono generate online, per cui dovrebbe essere tutto facilmente risolvibile senza alcun aggiornamento delle app e le tempistiche dovrebbero essere abbastanza rapide.

Fortunatamente, comunque, il bug non sta colpendo tutti gli utenti iOS. Le segnalazioni da parte degli interessati, che sono iniziate ad arrivare dalla scorsa settimana, sono state fatte su forum e social network.