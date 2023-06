Twitter: fino a due ore di tempo per modificare post

Una settimana dopo l’espansione delle Community Notes, funzionalità di Twitter pensata per il fact-checking di immagini e video effettuato direttamente dagli utenti, la piattaforma social di proprietà di Elon Musk introduce una novità non indifferente per il pulsante di modifica, lanciato lo scorso autunno per abbonati Twitter Blue. Se prima le modifiche ai tweet erano concesse entro 30 minuti dalla pubblicazione, da queste ore il tempo a disposizione è stato raddoppiato a un’ora.

Twitter espande la finestra di modifica tweet

Ad annunciare questa novità è stato lo stesso account ufficiale di Twitter Blue, che conferma al contempo la permanenza della feature dietro il paywall dell’abbonamento, seppur in maniera indiretta. Contemporaneamente, la pagina di supporto per Twitter Blue è stata aggiornata affinché chiunque sia al corrente, al momento della ricerca nei canali appositi, del nuovo limite di un’ora.

Si tratta di una piccola modifica alquanto notevole, che però difficilmente spingerà una quantità maggiore di utenti all’iscrizione a Blue. Sotto il thread rilanciato nella notte italiana di oggi, 7 giugno 2023, dalla stessa azienda alcuni utenti si sono lamentati della indisponibilità di certe funzionalità, nonostante il loro account abbia la spunta blu e risulti iscritto a Blue.

Blue subscribers now have up to 1 hour to edit their Tweets. — Twitter Blue (@TwitterBlue) June 7, 2023

Insomma, nonostante l’introduzione di questa interessante modifica non ci si aspetta un aumento degli abbonati. Elon Musk ha sicuramente altre sorprese dietro l’angolo e assi nella manica da calare sul tavolo, ma richiederanno ancora diverso tempo prima di approdare ufficialmente sul social dell’uccellino blu.

Parlando sempre di Twitter, sapevate che ora Linda Yaccarino è il nuovo CEO?