Twitter: in arrivo l'integrazione delle newsletter di Revue

A fine gennaio, Twitter ha annunciato l'acquisizione di Revue, società attiva con l'offerta di una piattaforma dedicata alla gestione delle newsletter, competitor diretto di Substack. Oggi la notizia della prossima integrazione del servizio all'interno del social network, come previsto.

La conferma giunge con il post allegato di seguito che recita Presto disponibile: al momento stiamo realizzando un nuovo modo per accrescere il pubblico della vostra newsletter e desideriamo mostrarvi l'anteprima di ciò che comparirà nel vostro profilo Twitter . Nelle immagini il pulsante “Subscribe” (“Iscriviti”) utile per effettuare l'iscrizione.

✨Coming soon✨

We’re currently building new ways to grow your newsletter audience, and we want to preview one that will live right on your Twitter profile 🧡 pic.twitter.com/kmlkPTbeA7

— Revue (@revue) June 10, 2021