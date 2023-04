Twitter, la rivelazione di Elon Musk: "L'ho acquistato perché mi avrebbero costretto"

Nella stessa giornata in cui Twitter Inc. è diventata X Corporation, come dimostrato da un documento legale depositato presso il tribunale di New York a inizio aprile 2023, il CEO Elon Musk ha rilasciato una rara intervista a un giornalista della BBC tramite Twitter Spaces, svelando un retroscena intrigante sulle ragioni dietro l’acquisto della piattaforma social dell’uccellino blu.

Nel contesto dell’intervista il patron di Tesla ha affrontato il tema dell’acquisizione di Twitter e altri argomenti, come potete sentire nell’estratto sottostante.

BREAKING: @ElonMusk shut down this pro-censorship BBC reporter and left him scrambling on how to justify his own questions on misinformation and the supposed rise in hate speech.

Listen till the end. pic.twitter.com/J7L6eKtKJK

— TexasLindsay™ (@TexasLindsay_) April 12, 2023