Twitter testa etichette per bot e reazioni

Twitter continua a testare nuove funzionalità per offrire una migliore esperienza d'uso agli utenti. La prima novità era stata anticipata in occasione del nuovo processo di verifica e riguarda gli account automatizzati (bot). L'azienda californiana ha inoltre avviato i test per le reazioni tramite emoji.

Etichette per i bot

Twitter aveva comunicato a fine dicembre 2020 i piani per il nuovo programma di verifica degli account. In quell'occasione, l'azienda californiana aveva promesso lo sviluppo di una modalità che permette di individuare facilmente gli account automatizzati, ovvero i cosiddetti bot. Per distinguerli dagli account gestiti da umani è stata ora introdotta una specifica etichetta, visibile sotto il nome del profilo.

Attualmente il test è disponibile solo per un numero limitato di utenti che ricevono un invito. In base ai feedback verrà stabilito se estendere o meno a tutti la funzionalità. Ovviamente si parla di bot “buoni” che condividono informazioni rilevanti (ad esempio quelli usati durante le emergenze e quelli che segnalano i terremoti), non dei bot che diffondono spam e fake news.

Il secondo test, riservato agli utenti turchi che accedono al social network tramite app e web, riguarda le reazioni. Oggi è possibile solo scegliere il cuore (Mi piace). Twitter ha ora aggiunto altre quattro emoji: Face with tears of joy (faccia con lacrime di gioia), Thinking face (faccia che pensa), Clapping hands (applausi) e Crying face (faccia che piange).

Non ci sono emoji che permettono di esprimere reazioni negative, come la rabbia, ma potrebbero essere aggiunte in futuro.