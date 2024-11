Ubuntu 20.04 LTS giunge alla fine del supporto ufficiale nel 2025

Come annunciato da un nuovo post pubblicato nel sito ufficiale, Ubuntu 20.04 LTS, nome in codice “Focal Fossa”, giungerà definitivamente alla fine del supporto ufficiale previsto di 5 anni nell’aprile del 2025, invitando chiunque abbia ancora installato questa versione di aggiornare quanto prima a una più recente.

Ubuntu 20.04 LTS: fine del supporto ufficiale ad aprile 2025

Come è noto a tutti, le versioni LTS (Long Term Support) vengono rilasciate ogni 2 anni da Canonical, fornendo per tutto il periodo previsto di 5 anni patch e manutenzione al sistema, tramite i pacchetti dei repository principali. Per Ubuntu 20.04 LTS, il supporto durerà ancora per 5 mesi, fino ad aprile 2025. Successivamente gli utenti hanno due scelte.

La prima è chiaramente quella di aggiornare a una versione più recente della distribuzione, ovvero 24.04 Noble Numbat, l’ultima release LTS supportata fino al 2029. Chi tuttavia non vuole optare per questa opzione, può ottenere il servizio Expanded Security Maintenance, che permette di estendere ulteriormente il periodo di supporto fino all’aprile del 2030, con un abbonamento a Ubuntu Pro. L’utente può anche acquistare fino a 2 anni in più, insieme al componente aggiuntivo Legacy Support, aumentando ancora il periodo di supporto fino ad aprile 2032, permettendo ai possessori di continuare a mantenere i sistemi operativi e protetti con le ultime patch di sicurezza.

L’abbonamento Ubuntu Pro consente di ottenere aggiornamenti di sicurezza per i principali pacchetti e quelli di tipo universe. In questo modo è possibile avere più tempo per aggiornare eventualmente i propri sistemi, senza passa di tutta fretta a una versione più recente, nel caso non sia l’opzione più fattibile o più comoda. Il programma Pro è disponibile per le piattaforme amd64, arm64, s390X e PowerPC, includendo patch di sicurezza per tutti i pacchetti di Ubuntu 20.04 LTS tramite Expanded Security Maintenance sia per l’infrastruttura che per le applicazioni, con un opzione che permette anche di usufruire di supporto telefonico 24 ore su 24, 7 giorni su 7.