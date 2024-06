Ubuntu 23.10: il supporto verrà terminato l'11 luglio

Come accade per ogni versione, anche Ubuntu 23.10 giungerà alla fine del supporto ufficiale a breve, nello specifico l’11 luglio, come annunciato da Canonical, che ovviamente consiglia a coloro che non hanno eseguito ancora l’aggiornamento di passare al più presto alla versione più recente del sistema operativo, vale a dire la 24.04.

Giunge al termine il supporto ufficiale per Ubuntu 23.10

Ubuntu 23.10 era stato rilasciato a ottobre dello scorso anno, con il nome in codice Mantic Minotaur, insieme alla versione 45 dell’ambiente desktop di GNOME e al kernel Linux 6.5. Trattandosi di una versione a supporto ridotto, quest’ultimo è garantito soltanto per 9 mesi. A partire dall’11 luglio di quest’anno, la versione 23.10 non riceverà quindi più alcun aggiornamento sia per quanto riguarda i software che la sicurezza.

Al contrario, le versioni categorizzate con “LTS” (Long Time Support), possono godere di un periodo di supporto e di aggiornamenti notevolmente più ampio, per un totale di 5 anni, come nel caso della versione 24.04 uscita lo scorso mese. Gli utenti possono inoltre estendere ulteriormente il supporto, fino a un totale di ben 10 anni, abbonandosi gratuitamente a Ubuntu Pro.

Aggiornare a Ubuntu 24.04 è facile: basta recarsi su “Aggiornamenti software” dal menu delle applicazioni, per verificare la presenza di una nuova versione. Alla comparsa dell’avviso, bisogna quindi fare clic su “Installa ora” per avviare la procedura di aggiornamento. In alternativa, si può anche utilizzare il terminale, digitando i comandi “sudo apt clean“ per pulire la cache dei pacchetti, quindi “sudo apt-get update“ per scaricare e installare la nuova versione. Digitando infine “sudo apt-get autoremove“ sarà possibile eliminare i pacchetti non più utilizzati dal sistema.

La nuova versione introduce diverse novità, a cominciare dal kernel Linux 6.8, oltre all’ambiente desktop GNOME 46 e diversi cambiamenti per quanto riguarda Nautilus.

Ubuntu 24.04 è anche stato fatto girare su Nintendo Switch grazie al progetto Switchroot, che abbiamo descritto nel dettaglio in questo articolo.