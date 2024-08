Ubuntu 24.10 includerà gli easter egg di "Warty Warthog"

Novità in arrivo per i nostalgici di Ubuntu. Con l’arrivo della nuova versione, l’azienda introdurrà alcuni easter egg dedicati a Ubuntu 4.10 ‘Warty Warthog’, ovvero la prima release di Ubuntu in assoluto. Ubuntu 24.10 includerà infatti un accent colour ‘warty brown’1 con cui gli utenti potranno colorare i loro sistemi. La nuova versione includerà poi GNOME 47 e tra le nuove funzionalità di questo ambiente desktop c’è il supporto per il colore sopramenzionato. Ubuntu ha patchato la sua implementazione di accent colour dal 2022. Tuttavia, ora che GNOME supporta accent colour, Ubuntu può migrare alla versione “ufficiale”, sebbene con alcune differenze nella palette dei colori rispetto alla versione originale. Vi è infatti il colore predefinito arancione Yaru, ma anche il “marrone warty“. Questo colore viene applicato a elementi dell’interfaccia utente come interruttori, focus ring e limiti di selezione, oltre che a diverse icone di Yaru, incluse le cartelle.

Ubuntu 24.10: nella nuova versione in arrivo anche il warty startup sound

Gli sviluppatori di Ubuntu hanno aggiunto il “supporto per la riproduzione di un suono di avvio” a GNOME Shell 47. Il “warty startup sound“, che fa ora parte del pacchetto sonoro di Yaru. La maggior parte degli utenti conosce l’iconico suono di login di Ubuntu, ma il suono di avvio originale di Ubuntu 4.10 è completamente diverso. Lungo, etereo, contemplativo, piuttosto che breve, incisivo e ritmico. A partire dal prossimo ottobre gli utenti potranno sentirò ogni volta che avviano il proprio Ubuntu 24.10 “Oracular Oriole”.

Infine, in questa versione anniversario potrebbero essere aggiunti altri cenni al passato di Ubuntu. Ad esempio, gli utenti potrebbero utilizzare lo sfondo presente nella versione originale. Al momento non è chiaro se ciò avverrà o se ci saranno altri easter egg nostalgici. Per saperne di più bisognerà attendere ancora qualche mese.