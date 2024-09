Ubuntu 24.10: le novità del nuovo aggiornamento

Ubuntu 24.10 è l’ultimo degli aggiornamenti minori che fa parte di quella categoria denominata “release a breve termine”, poiché destinata ricevere un supporto di soli 9 mesi per quanto riguarda aggiornamenti e patch di sicurezza prima della versione 25.04, in uscita per il 2025. Le novità di questa nuova versione sono diverse, a cominciare dall’adozione di Gnome 47, da poco rilasciato ufficialmente, insieme ad altri cambiamenti minori.

Ubuntu 24.10: tutte le novità della nuova versione

Tra le novità più importanti su Ubuntu 24.10, come già accennato inizialmente, c’è il passaggio a Gnome 47 con tutte le migliorie del caso, come la possibilità di personalizzare i colori accentati in modo nativo, miglior supporto per i monitor a bassa risoluzione con conseguente miglior visualizzazione degli elementi dell’interfaccia, finestre di dialogo riviste con un disegno coerente con l’ambiente dekstop e basato su pulsanti mobili, rendering GTK migliorato su hardware più vecchio, sessioni destkop remoto persistenti e molto altro che abbiamo elencato nel dettaglio nel nostro articolo.

Insieme a ciò, la nuova versione introduce anche nuove funzionalità nel File Manager Nautilus, con differenze sostanziali rispetto le precedenti edizioni, quale una barra laterale rivista con i collegamenti Download, Musica, Video adesso posizionati più in basso e raggruppati in una sezione dedicata, mentre il collegamento per il Cestino si trova ora nella sezione più alta. È ora possibile rimuovere i singoli collegamenti con un clic sopra la loro icona, con il tasto destro del mouse e scegliendo la relativa opzione “rimuovi”. Per riaggiungerli basta invece trascinare l’icona nella barra laterale, per riordinarle a piacimento nello stesso modo.

Ubuntu 24.10 visualizza ora per impostazione predefinita i dischi rigidi sempre nella barra laterale di Nautilus, rendendo più comodo l’accesso. Oltre a ciò, è ora presente una cartella “Reti” dedicata alle connessioni remote con i dispositivi di rete. Per finire, è anche possibile usare il file manager come selettore per aprire o salvare i file, al posto del selettore GTK.

Altre novità includono delle piccole aggiunte alla dock laterale, che ora mostra la barra di progressione sotto le icone delle app, modifiche estetiche al menu contestuale e ulteriori ritocchi che riguardano diversi altri componenti

La lista completa dei cambiamenti minori, che includono anche le consuete correzioni, è consultabile nelle note di rilascio ufficiali, mentre sempre nel sito web è disponibile anche il download.