Ubuntu 24.10: svelati sfondo predefinito e grafica della mascotte

Com’è noto, a partire dalla versione Ubuntu 17.10 “Artful Aardvark” gli animali sono stati inseriti come mascotte nello sfondo della distribuzione. Gli sfondi predefiniti seguono una formula prestabilita. Vi è infatti il gradiente viola, qualche decorazione nei bordi e (di solito) un’illustrazione in stile line-art dell’animale del nome in codice al centro. Per il nuovo Ubuntu 24.10 “Oracular Oriole” è stato scelto un logo in stile geometrico di un rigogolo appollaiato all’interno di una serie di cerchi concentrici accentuati dalle fasi lunari (rispecchiando le “teste” nel logo di Ubuntu). Inoltre, sono anche presenti alcuni simboli arcani per riecheggiare l’aspetto “oracolare” del nome in codice. Ubuntu viene fornito ancora una volta con versioni dello sfondo “chiare” e “scure“. Quest’ultima viene impostata automaticamente quando viene attivata la modalità scura del sistema.

Ubuntu 24.10: la sorpresa in arrivo per il 20esimo anniversario

Accanto al nuovo sfondo predefinito è stato aggiunto un set aggiornato di sfondi provenienti dalla community. Tra questi vi è una versione moderna dello sfondo originale di Ubuntu 4.10 “Warty Warthog“. Tale novità era già stata svelata nelle scorse settimane. Dato che Ubuntu 24.10 segna il 20° anniversario di Ubuntu (Ubuntu 4.10 ha debuttato proprio nell’ottobre 2004), questo drappo “rimodernato” si adatterà molto bene con uno degli easter egg celebrativi inclusi nella 24.10. Infine, in un ulteriore cenno al suo passato, Ubuntu 24.10 rende disponibile per l’installazione un nuovo pacchetto di sfondi legacy LTS. Questo contiene versioni ad alta risoluzione degli sfondi predefiniti di Ubuntu dalla 6.06 LTS alla 24.04 LTS, incluso l’iconico design 8.04.

Per quanto riguarda gli utenti che utilizzano le build giornaliere di Ubuntu 24.10, il nuovo sfondo dovrebbe arrivare come aggiornamento del pacchetto ubuntu-wallpapers nei prossimi giorni. In alternativa, è possibile consultare la cartella release artwork assets di Ubuntu. Altre novità dovrebbero inoltre arrivare nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. La versione ufficiale di questa nuova distribuzione dovrebbe essere rilasciata ad ottobre 2024.