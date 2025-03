Ubuntu 25.10 adotterà ulteriori strumenti e componenti Rust

Canonical ha delineato i piani per Ubuntu 25.10, la cui uscita è prevista più avanti quest’anno, con l’intenzione di passare dagli attuali strumenti GNU Coreutils a una nuova implementazione degli stessi ma scritta nel linguaggio di programmazione Rust, attualmente sempre più diffuso tra i sistemi operativi e i relativi software.

Ubuntu 25.10

Gli GNU Coreutils sono una raccolta di utilità di base per sistemi Unix-like, che includono comandi comuni come ls, cp, mv, rm e altri. Questi strumenti sono stati a lungo un pilastro delle distribuzioni Linux, ma ora Canonical sta cercando di modernizzare questa componente fondamentale adottando un’implementazione in Rust per Ubuntu 25.10.

La decisione di passare a Coreutils scritti in Rust è motivata da diversi fattori. Rust offre garanzie di sicurezza della memoria che possono ridurre i bug e le vulnerabilità rispetto al codice C tradizionale usato negli GNU Coreutils. Inoltre, Canonical cita i miglioramenti in termini di prestazioni e la crescente popolarità di Rust nella comunità degli sviluppatori come ragioni per questa transizione. Il progetto Rust Coreutils, che è già in sviluppo da alcuni anni, mira a fornire un sostituto compatibile con gli GNU Coreutils, mantenendo la familiarità per gli utenti ma con i vantaggi del design moderno di Rust.

Per Ubuntu 25.10, Canonical prevede di includere questa variante in Rust come parte del sistema di base, sostituendo gradualmente gli GNU Coreutils nei repository principali. Tuttavia, il passaggio non sarà immediato: Ubuntu 25.04 LTS manterrà gli strumenti GNU Coreutils tradizionali per garantire stabilità agli utenti aziendali e a lungo termine, mentre la transizione inizierà con la versione LTS successiva, che che con la 25.10.

Questo cambiamento fa parte di una strategia più ampia di Canonical per abbracciare Rust in vari componenti di Ubuntu. Negli ultimi anni, Rust è stato utilizzato per alcune librerie di sistema e strumenti di basso livello, e questa mossa verso i Coreutils rappresenta un passo significativo nell’adozione del linguaggio.

Tutti i dettagli sui futuri piani per l’adozione di ulteriori componenti e strumenti scritti in Rust su Ubuntu 25.10 e 26.04 LTS sono disponibili nella pagina dedicata di Ubuntu Discourse.