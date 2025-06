Ubuntu elimina le mitigazioni di sicurezza per le GPU Intel

Negli ultimi anni, le vulnerabilità di sicurezza come Spectre e Meltdown hanno spinto Intel a implementare diverse misure di protezione per i suoi processori, al fine di prevenire potenziali furti di dati. Queste mitigazioni, inizialmente progettate per le CPU, sono state estese anche alla grafica integrata Intel, nonostante non siano stati segnalati attacchi specifici su queste componenti. Tuttavia, tali misure hanno avuto un impatto negativo sulle prestazioni grafiche, come rilevato da Canonical, l’azienda dietro lo sviluppo di Ubuntu. Poiché le mitigazioni non hanno alcuna utilità, Intel e Canonical stanno collaborando per rimuoverle e incrementare le prestazioni fino al 20%.

Ubuntu, le mitigazioni Intel per spectre non servono più: prestazioni aumentate del 20% con le iGPU

Le mitigazioni di sicurezza, pur garantendo una maggiore protezione, hanno comportato un degrado delle performance delle iGPU Intel. Canonical ha identificato questa problematica e, insieme all’azienda di Santa Clara, ha deciso di eliminarle da Ubuntu, poiché non risultano essenziali per la sicurezza della grafica integrata. La rimozione sarà implementata nelle future versioni della distribuzione Linux, probabilmente a partire dalla versione 25.10 del sistema, attraverso la build “NEO_DISABLE_MITIGATIONS”.

Intel già distribuisce le sue build ufficiali del Compute Runtime su GitHub senza queste mitigazioni, la loro disattivazione su Ubuntu non dovrebbe comportare quindi alcun rischio grave.

Nonostante i vantaggi in termini di prestazioni, la rimozione di queste protezioni potrebbe teoricamente aprire nuove vulnerabilità, anche se non ancora identificate. Per rassicurare gli utenti, Intel e Canonical hanno formalmente approvato questa modifica, garantendo un attento processo di revisione. Gli sviluppatori e gli utenti possono quindi aspettarsi un miglioramento significativo delle performance grafiche nelle prossime versioni del sistema operativo.

Oltre a ciò, sempre dalla versione 25.10, su Ubuntu verrà anche eliminato il supporto GNOME per Xorg, un gestore finestre ormai abbandonato dalla maggior parte delle distribuzioni Linux più diffuse e soppiantato sempre più dal più moderno e performante Wayland.