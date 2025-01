Ubuntu migliora ancora il supporto per Snapdragon X1 Elite

Dopo la pubblicazione delle ISO sperimentali di Ubuntu, con supporto ai nuovi Snapdragon X1 Elite di Qualcomm, con cui l’azienda americana tenta di ritagliarsi un posto d’onore nel settore dei portatili ma anche dei desktop preassemblati, Canonical ha deciso di proseguire lo sviluppo con ulteriori nuove ISO aggiornate, le quali supportano ora maggiori funzionalità per questi SoC ad alte prestazioni con architettura ARM.

Ubuntu: nuove ISO sperimentali con maggiori funzionalità per Snapdragon X1 Elite di Qualcomm

Nonostante siano ormai passati mesi dalla commercializzazione dei portatili dotati di Qualcomm Snapdragon X1 Elite con Windows 11 in versione ARM, il supporto sul kernel Linux è arrivato dopo ed è ancora in fase di divenire, poiché diverse funzionalità del SoC non sono ancora supportate. Con le prime ISO sperimentali di Ubuntu, rese disponibili da Canonical per i portatili dotati del nuovo SoC ARM di fascia alta, il supporto non era appunto affatto completo, non garantendo un funzionamento corretto su tutti i dispositivi.

Le ISO aggiornate includono adesso la possibilità di far funzionare il controller incorporato per i modelli Yoga Slim di Lenovo, oltre al lettore per le impronte digitali su Lenovo ThinkPad T14s, insieme al supporto per il Real Time Clock e la codifica hardware sperimentale Iris. Si tratta di un supporto base che assicura il funzionamento di diversi ambiti del processore, che la maggior parte degli utenti si aspetta su qualsiasi portatile.

Per consultare tutte le discussioni relative al supporto dello Snapdragon X1 Elite di Qualcomm sulle nuove ISO di Ubuntu, è possibile consultare questo thread su Discourse. Chi invece possiede un laptop equipaggiato con il SoC ARM e vuole provare con mano i progressi fatti dagli sviluppatori in tal senso, può anche scaricare le ISO della distribuzione da questa pagina dedicata.

Lo sviluppo prosegue anche per abilitare il supporto ai nuovi SoC su Ubuntu 25.04.