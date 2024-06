Ubuntu potrà installare i pacchetti DEB esterni con l'App Center

I pacchetti DEB sono archivi utilizzati su Debian e in molte altre distribuzioni Linux per installare il software. Il formato è già supportato su Ubuntu anche nell’App Center tramite il sideload, ma presto, verrà implementata la capacità di installare direttamente i pacchetti attraverso la GUI.

Ubuntu: l’App Center supporta ora le installazioni dei pacchetti DEB di terze parti

Il supporto per i pacchetti DEB sull’App Center di Ubuntu è già attivo e implementato nel codice sorgente, dando la possibilità di installare le app con questo formato semplicemente con un clic facendo uso dell’interfaccia grafica per l’installazione, in un prossimo aggiornamento del sistema.

Dato che i pacchetti DEB non sono delle sandbox e per adesso possono solo essere caricati o creati da fonti non affidabili, ogni qual volta ci si accingerà a installare un’app con questo formato comparirà un messaggio di avvertimento apposito, che richiederà una conferma per l’installazione.

Trattandosi di pacchetti di terze parti, a differenza dei pacchetti DEB già presenti nei repository di Ubuntu, non possono avere accesso root illimitato al sistema. Di conseguenza, questa tipologia di pacchetti non viene controllata e può rappresentare un pericolo per la sicurezza. Motivo per cui è sempre importante controllare la fonte in questi casi.

La maggior parte di questi, tuttavia, proviene direttamente dalle società che realizzano il software, piuttosto che da canali IRC, repository, siti web e forum poco conosciuti. La creazione di un pacchetto DEB, inoltre, è tutt’altro che un’operazione semplice: la procedura richiedere del tempo e richiede esperienza. La probabilità che si sollevino dei problemi di sicurezza per via del supporto all’installazione sull’App Center tramite GUI è quindi bassa, almeno per ora.

Il supporto su Ubuntu dovrebbe a ogni modo arrivare già sull’attuale versione del sistema, vale a dire la 24.04 LTS, entro la fine dell’anno, oltre che naturalmente nella prossima versione 24.10.