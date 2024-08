Ubuntu: ripristinato il supporto EGLDevice per driver NVIDIA 470

L’Ubuntu Desktop Team Integration Squad ha rilasciato alcuni aggiornamenti interessanti questa settimana. Il famoso sviluppatore GNOME, Daniel Van Vugt di Canonical, ha continuato a lavorare su una serie di patch interessanti. Una di queste riguarda il supporto al triplo buffering di GNOME Mutter che è stato implementato da Ubuntu/Debian da un po’ di tempo, ma non è ancora stato integrato ufficialmente. Nonostante gli ultimi miglioramenti, questo sta ancora passando attraverso la revisione del codice. Mancano solo poche settimane al rilascio stabile di GNOME 47 e le varie scadenze sono già state superate. Sembra quindi molto improbabile che il supporto per il triple buffering venga upstreamato per GNOME 47.

Una richiesta di merge di GNOME da parte di Van Vugt che è stata accettata questa settimana. Si tratta di una correzione di regressione per ripristinare il supporto a EGLDevice. Il supporto EGLDevice di Mutter era stato interrotto l’anno scorso quando erano state integrate le modifiche al thread KMS. Anche se NVIDIA ha ormai abbandonato il suo approccio EGLDevice/EGLStreams con le ultime versioni dei driver moderni, la serie di driver legacy NVIDIA 470, che è arrivata alla fine del ciclo di vita, continua a dipendere da EGLDevice/EGLStreams per il supporto a Wayland. La correzione a Mutter è stata quindi integrata per ripristinare il supporto a EGLDevice, in modo da soddisfare coloro che utilizzano il driver legacy NVIDIA 470 su Linux e vogliono utilizzare Wayland.

Ubuntu: nuove assunzioni in Canonical per vari ruoli desktop

Vale la pena menzionare anche l’aggiornamento sullo stato del desktop Ubuntu di questa settimana. Canonical sta infatti lavorando per assumere più ingegneri informatici. L’azienda continua ad assumere ingegneri cloud e AI/ML per vari ruoli desktop, lavorando con i propri partner OEM come Dell, HP e Lenovo su Ubuntu per sistemi di pre-caricamento. Per saperne di più sugli ultimi aggiornamenti del desktop di Ubuntu, è possibile consultare il post dedicato sul sito ufficiale.