Ubuntu Touch OTA-5 è ora disponibile a livello globale

La UBports Foundation ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale di Ubuntu Touch OTA-5. Si tratta dell’ultima versione stabile di questo sistema operativo per smartphone e tablet basato su Ubuntu che rispetta la privacy degli utenti. Ubuntu Touch OTA-5 è arrivato sei mesi dopo l’aggiornamento Ubuntu Touch OTA-4 come quinto aggiornamento stabile basato sulla serie di sistemi operativi Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa). Per effettuare l’aggiornamento basta recarsi sulle impostazioni dello smartphone e poi selezionare la voce Aggiornamenti. I punti salienti includono un sistema di gestione dell’energia più dettagliato per distinguere tra modalità sostenuta e modalità interattiva sui dispositivi supportati. Inoltre, vi è la capacità di notificare agli utenti se la sincronizzazione del calendario fallisce a causa di problemi di autenticazione. Se ciò dovesse accadere, il sistema richiede agli utenti di inserire una nuova password.

Ubuntu Touch OTA-5: le altre novità dell’aggiornamento

Questa versione risolve anche i problemi di migrazione dai sistemi Ubuntu Touch basati sulla versione 16.04 LTS a una versione Ubuntu Touch basata su Ubuntu 20.04 LTS. Ubuntu Touch OTA-5 include anche vari aggiornamenti di sicurezza e correzioni di bug. Per maggiori dettagli, gli utenti interessati possono consultare il sito ufficiale con il changelog completo delle modifiche.

Ubuntu Touch OTA-5 è già disponibile per i dispositivi Asus Zenfone Max Pro M1, F(x)tec Pro1 X, Fairphone 3 e 3+, Fairphone 4, Google Pixel 3a e 3a XL, JingPad A1, Oneplus 5 e 5T, OnePlus 6 e 6T, Sony Xperia X, Vollaphone, Vollaphone X, Vollaphone 22, Vollaphone X23, Xiaomi Poco X3 NFC / X3. In questa versione sono stati riscontrati alcuni problemi noti. Tra questi vi è un’icona non funzionante per la voce dell’app “Waydroid Stop” per gli utenti dell’app Waydroid Helper. Infine, un altro problema è la disattivazione del doppio tocco per riattivare il display su alcuni dispositivi a causa di problemi di stabilità.