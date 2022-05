La bandiera dell'Ucraina sventola nel metaverso

Tra i molti progetti messi fin qui in campo a favore dell’Ucraina e della sua popolazione, ce n’è uno che merita un’attenzione particolare. È quello lanciato da The Sandbox. L’iniziativa è stata battezzata Wave with Ukraine e chiama in causa il metaverso. Questo ambito ha potenzialità enormi, sulle quali è possibile investire grazie agli strumenti di eToro MetaverseLife, in modo semplice e accessibile a tutti.

Metaverso: la bandiera dell’Ucraina diventa NFT

La piattaforma ha messo in vendita un lotto composto da 10.000 NFT raffiguranti la bandiera blu e gialla del paese. Il risultato è quello visibile nell’immagine qui sotto. Il costo è stato fissato in 100 dollari ognuno. Il ricavato sarà devoluto per intero a enti di beneficienza controllati dai dipendenti ucraini di MAUER, portale che gestisce la compravendita degli asset. Non sarà trattenuta alcuna commissione.

Non è la sola iniziativa lanciata da The Sandbox a sostegno del popolo ucraino, ormai da due mesi alle prese con la guerra e con l’invasione russa. Tra le altre, ricordiamo una donazione da 100.000 SAND in favore di UNICEF, che utilizzerà la criptovaluta per fornire acqua potabile, medicinali e forniture di emergenza a chi ne ha bisogno. Ancora, un Non-Fungible Token chiamato Union for Peace e creato dall’artista francese Okiti’x (utilizzando il software VoxEdit) è stato messo all’asta su OpenSea, con la stessa identica finalità.

Il metaverso è anche questo. È una piattaforma attraverso la quale attuare progetti di solidarietà e beneficienza. Come già scritto, le potenzialità di questo ambito sono enormi e abbiamo appena iniziato a intravederle. C’è chi sostiene possa diventare, entro i prossimi anni, l’ambiente virtuale in cui stringeremo amicizie, faremo affari e collaboreremo da remoto. I più lungimiranti hanno già iniziato a investire sulle realtà attive con questi obiettivi: puoi farlo anche tu, affidandoti agli strumenti di trading presenti su eToro MetaverseLife.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.