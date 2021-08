Udemy: corsi Python per tutti a 9,99 euro

Tra i numerosi corsi proposti da Udemy ci sono quelli dedicati ai linguaggi di programmazione. Python è uno dei più popolari e uno dei più richiesti in ambito lavorativo, quindi è possibile approfittare dell'offerta attuale per due ottimi corsi. Un terzo corso è stato trattato in un precedente articolo. Tutti sono disponibili al prezzo di 9,99 euro fino alle 24 di oggi.

Corsi Python: sconto imperdibile su Udemy

I corsi sono rivolti sia a chi non ha mai programmato sia a chi vuole approfondire la conoscenza del linguaggio di programmazione. Gli utenti alle prime armi possono iniziare con il corso “Python per Principianti Assoluti“, suddiviso in 13 sezioni per un totale di 129 lezioni e una durata di circa 7 ore. Gli studenti possono scaricare oltre 100 risorse e tutte le slide in formato PDF. Gli autori del corso seguono un approccio pratico che prevede numerosi esercizi, piuttosto che una lunga serie di concetti teorici. Come detto, il prezzo è 9,99 euro (sconto dell'89%).

L'obiettivo del corso “Impara a Programmare con Python” è fornire all'utente le informazioni necessarie per scrivere semplici programmi e algoritmi, ragionando come un programmatore. In questo caso ci sono 5 sezioni per un totale di 29 lezioni e una durata di circa 5 ore. Le risorse scaricabili sono 19. Il prezzo è sempre 9,99 euro (sconto del 50%).

Il terzo corso, denominato “Guida Pratica e Completa a Django, Python e Bootstrap“, spiega come realizzare siti web professionali con Python, Django, Bootstrap, HTML e CSS. Ha quindi una durata maggiore (quasi 26 ore), essendo formato da 158 lezioni suddivise in 14 sezioni. Il prezzo rimane però 9,99 euro (sconto dell'89%). Al termine dei corsi verrà rilasciato un certificato di completamento.