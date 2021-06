Dalla A allo Javascript: Udemy for dummies

Parola magica: Javascript. Con JS, infatti, è possibile mettere mano a progetti avanzati per il Web, creare siti con funzioni dinamiche e portare quindi il proprio sviluppo ad un livello più elevato. Grazie al corso messo a disposizione in sconto su Udemy in queste ore, un intero percorso di apprendimento per Javascript è disponibile ad appena 12,99 euro, cogliendo dunque appieno uno sconto dell'86% rispetto ai 94,99 euro tradizionali del corso stesso.

Javascript, come impararlo

Approfittarne ora significa aprirsi le strade di Javascript ad una cifra irrisoria:

Corso JavaScript creato per trattare tutti gli argomenti che ti renderanno un eroe di JS, partendo dalle basi (facoltative) di HTML e CSS, per poi iniziare a percorrere i primi passi con il linguaggio di programmazione, passando per Operatori, Funzioni, Cicli, Istruzioni Condizionali, Oggetti, Array ed Espressioni Regolari, per arrivare a JavaScript asincrono, Json ed elementi relativi all'ultima versione di EcmaScript, oltre a una serie di progetti che ti aiuteranno a impararlo scegliendo se approfondire la teoria, o dedicarti subito alla pratica.

12,99 euro per accedere a 14,5 ore di video on-demand, 19 articoli e 11 risorse scaricabili: vi può accedere chiunque abbia nozioni basi di informatiche, potendo dedicarvi il tempo che si ha a disposizione, quando lo si ha a disposizione e secondo le modalità preferite. Una grande opportunità per chi intende migliorare le proprie capacità di sviluppo o intenda approfondire la conoscenza di questo linguaggio di vasto utilizzo e di grande utilità.

Qui tutti i dettagli sul corso. Attenzione: il prezzo rimarrà scontato per poche ore ancora.