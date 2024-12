Udinese - Napoli: probabili formazioni, orario e dove vederla in TV e streaming

Torna in campo la Serie A e uno dei match più importanti della 16° giornata è, senza dubbio, Udinese – Napoli. La sfida è fondamentale per entrambe le squadre che hanno bisogno di fare punti, con il Napoli che viene dalla cocente sconfitta con la Lazio mentre l’Udinese, con una vittoria, potrebbe avvicinare la zona Europa.

Per seguire la partita basta collegarsi a DAZN.

Udinese – Napoli: orario e dove vederla

Il match è in programma alle 18 di oggi 14 dicembre 2024. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN che, come al solito, trasmette tutte le partite del campionato di Serie A.

La partita sarà anticipata da un ricco pre-partita e da un post-partita con interviste e approfondimenti, curato dalla redazione di DAZN. Subito dopo l’attivazione dell’abbonamento sarà possibile accedere a tutto il catalogo di contenuti.

Ricordiamo che per vedere il match basta attivare l’abbonamento Standard, disponibile da 34,99 euro al mese, oppure l’abbonamento Plus, disponibile da 59,99 euro al mese (con possibilità di due visioni in contemporanea).

Per scegliere e attivare uno degli abbonamenti e vedere Udinese – Napoli basta collegarsi al sito ufficiale di DAZN, da cui si potrà attivare la versione desiderata dell’abbonamento.

Per attivare l’abbonamento è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto.

Ricordiamo che con DAZN è possibile vedere tutte le partite di Serie A oltre alla Serie B e a molti altri eventi sportivi. Tutto è incluso nel canone di abbonamento dei piani Standard e Plus.

Udinese – Napoli: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni con cui Udinese e Napoli scenderanno in campo nella giornata di oggi.

Udinese (4-3-1-2)

Sava; Ehizibue, Giannetti, Bijol, Zemura; Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin; Bravo, Lucca. All. Runjaic

Napoli (4-2-3-1)

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Neres; Lukaku. All. Conte