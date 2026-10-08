UE, come tassare le Big Tech senza scatenare una guerra con Trump

La proposta arriva mentre i Paesi dell’UE sono impegnati in negoziati tutt’altro che semplici sul futuro bilancio comune. Gli Stati membri chiedono infatti di trovare nuove risorse proprie attraverso cinque prelievi, dai quali Bruxelles conta di ricavare circa 60 miliardi di euro all’anno a partire dal 2028.

Il problema è che anche il quadro internazionale sulla tassazione delle multinazionali è fermo. L’accordo raggiunto nel 2021 è ancora in stallo, mentre la tassa digitale europea è rimasta congelata. Solo quattro Paesi, tra cui Francia, Italia, Spagna e Austria, applicano oggi una propria imposta nazionale.

Tassare le Big Tech senza attirare le ire di Trump: il nuovo rompicapo della Commissione europea

In questo contesto, la Commissione lavora all’ampliamento della Risorsa d’impresa per l’Europa, rivela il Financial Times. Ancora allo studio, obbligherebbe le imprese che realizzano più di 100 milioni di euro di fatturato nell’UE a versare ogni anno un contributo forfettario, compreso tra 100.000 e 750.000 euro secondo Reuters, al bilancio comune.

Si tratta di una somma chiaramente modesta rispetto agli utili di un colosso tecnologici, da qui l’idea di innalzare le soglie e gli importi, per puntare solo ai grandissimi gruppi, di tutti i settori. Così, le Big Tech americane pagherebbero di più, ma allo stesso titolo delle altre. Ciò permetterebbe anche di non penalizzare le imprese di medie dimensioni.

L’obiettivo principale qui è soprattutto quello di non inasprire i rapporti con gli Stati Uniti. Poiché l’amministrazione Trump vede di pessimo occhio la regolamentazione europea sui suoi colossi tecnologici. Ritiene che le sue legislazioni, come il Digital Markets Act (DMA), prendano di mira principalmente i gruppi americani.

Placare Donald Trump

Dal suo arrivo al potere, Donald Trump moltiplica le minacce di ritorsioni nei confronti del Vecchio Continente, in particolare dazi doganali aggiuntivi, citando tasse e regole digitali “discriminatorie”. Nel mese di giugno, il presidente ha persino evocato un dazio doganale del 100% su tutti i prodotti di qualsiasi Paese che tassasse i servizi digitali americani. Ha inoltre promesso un’indagine in seguito a una multa inflitta a Google nel corso dell’estate.

Bruxelles, dal canto suo, ribadisce che le proprie leggi rientrano nella sua sovranità e si applicano a tutte le società, indipendentemente dalla loro nazionalità. Ma evidentemente, sceglie comunque di adattare il proprio approccio per calmare Washington.

Va detto che nulla è ancora deciso. Una maggioranza di Stati membri, infatti, si oppone alla Risorsa d’impresa per l’Europa nella sua forma attuale, ma un innalzamento delle soglie potrebbe effettivamente ampliare il consenso. L’unanimità dei 27 resta comunque indispensabile, e le discussioni proseguono.