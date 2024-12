UEFI 2.11 rilasciato con PI 1.9 e supporto LoongArch

Nella giornata di martedì, UEFI Forum ha rilasciato la nuova versione della specifica UEFI 2.11, accompagnata da PI (Platform Initialization) 1.9. Le novità riguardano nello specifico la gestione della memoria, migliorie alla gestione degli errori e ai protocolli, aggiornamenti della documentazione e altro.

Con PI 1.9, UEFI 2.11 supporta ora le CPU con architettura cinese LoongArch, oltre a nuove funzionalità per RNG e altro. Tra gli altri cambiamenti sono anche inclusi degli aggiornamenti che riguardano la gestione e l’allocazione della memoria, accompagnate da correzioni al protocollo EFI KMS e altro.

Di seguito tutte le principali funzionalità implementate con la nuova versione, riportate direttamente dagli sviluppatori:

– Aggiornamenti alla gestione e all’allocazione della memoria, come il nuovo attributo di memoria per i mandati di allocazione della memoria hit plug e Arm

– Miglioramenti ai protocolli, agli algoritmi e alla gestione dell’avvio

– Correzioni a EFI_KMS_PROTOCOL, nuovi algoritmi crittografici e supporto per Proxy Host URI in HTTP Boot

– Miglioramenti alla gestione degli errori e aggiornamenti della documentazione, tra cui definizioni Common Platform Error Record (CPER) e informazioni sugli errori del processore

Arm

Principali funzionalità PI 1.9: PI 1.9:

– Espande le opzioni degli algoritmi fornendo una maggiore sicurezza con algoritmi crittografici aggiuntivi per Firmware Volume (FV) firmato e sezioni firmate che si estendono oltre il precedente RSA2048_SHA256

– Aggiunge l’interfaccia PEIM-to-PEIM (PPI) del generatore di numeri casuali (RNG) per fungere da sorgente di entropia per il seeding di altri servizi crittografici, consentendo alle piattaforme di fornire servizi RNG in PEI attraverso i confini binari in modo efficace

– Include un nuovo protocollo per più regioni SPI con diverse dimensioni di cancellazione dei blocchi, migliorando flessibilità e funzionalità

– Aggiunge il supporto per LoongArch architettura, ampliando la gamma di sistemi supportati