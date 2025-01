Ultime settimane per ricevere 500€ in buoni regalo: ecco cosa fare

I buoni regalo sono un sistema molto comodo per fare acquisti online, sia perché si tratta di denaro da spendere per i propri acquisti, ma anche perché possono diventare un’ottima idea regalo per il partner, un amico o un collega al quale altrimenti non si sa cosa regalare. Con Crédit Agricole c’è la possibilità di ottenere fino a 500€ di buoni regalo. Scopri come aprendo il conto online a canone zero.

4 modi per ottenere fino a 500€ di buoni regalo

Solitamente i conti correnti online che offrono buoni regalo prevedono un’unica modalità per ottenere questi vantaggi. Tra gli aspetti interessanti di Crédit Agricole c’è anche la diversificazione dell’offerta con ben quattro distinti modi per ricevere questi buoni regalo. Vediamoli nel dettaglio con le condizioni, le scadenze e l’importo che è possibile ottenere

Bonus di benvenuto di 50€ Apri un conto corrente entro il 12 febbraio Utilizza la carta di debito Crédit Agricole associata al conto

Spesa con la carta di debito – Fino a 150€ di buoni regalo Effettua una spesa di almeno 500€ con la carta di debito Crédit Agricole.

di buoni regalo Accredito stipendio o pensione – 50€ di buoni regalo Accredita lo stipendio o la pensione sul tuo conto corrente entro il 30 aprile.

di buoni regalo Invita gli amici ad aprire il conto – Fino a 250€ per te e 50€ per ciascuno di loro Condividi il codice promozionale personale disponibile nell’app Crédit Agricole Per ogni amico che apre un conto utilizzando il codice, si ricevono 50€ in buoni regalo (fino a un massimo di 5 amici) Anche coloro che aprono il conto riceveranno 50€ in buoni regalo

Ricevere buoni regalo con Crédit Agricole è molto semplice: apri il conto corrente online a canone zero, utilizza la carta Crédit Agricole Visa evoluta e approfitta di tutti i vantaggi di un conto comodo e conveniente.