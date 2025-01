Ultimi Pezzi per Apple iPhone 14 a 579€ su eBay

Apple iPhone 14 128GB è in offerta speciale su eBay, ma in quantità disponibile limitata. Ultimi pezzi quindi per questo smartphone ancora molto valido e performante. Acquistalo adesso a soli 579,99€! Si tratta di un’ottima promozione da prendere al volo prima che finisca in sold out molto velocemente. Cosa stai aspettando?

Aggiungendolo nel carrello, questo iPhone 14 128GB diventa tuo all’incredibile prezzo di 579,99€ inserendo il Coupon PSPRGEN25. Trovi la sezione dedicata ai codici sconto direttamente nella pagina dei metodi di pagamento. Una volta incollato il voucher nella casella devi applicarlo, selezionare il metodo di pagamento e proseguire.

Così questo Apple iPhone 14 128GB diventa tuo con un extra sconto di 25€ applicato al prezzo già in promozione. Inoltre, la consegna gratuita, con spedizione in 1-2 giorni lavorativi, è inclusa nell’offerta. Infine, selezionando PayPal o Klarna puoi anche decidere di pagare l’ordine in 3 comode rate a tasso zero.

Apple iPhone 14: eccellenza ora low cost

Il prezzo del fantastico Apple iPhone 14 oggi è accessibile a tutti. Grazie all’offerta disponibile su eBay, inserendo il Coupon PSPRGEN25, lo acquisti immediatamente a soli 579,99€! Un’opportunità da prendere al volo prima che termini velocemente visto che sono rimasti solo gli ultimissimi pezzi disponibili.

Questo smartphone offre un ampio display da 6,1 pollici dotato di tecnologia Super Retina XDR che è in grado di assicurare immagini dai colori vivaci e dettagli dalla precisione incredibile. Inoltre, grazie alla tecnologia True Trone, si regola automaticamente in base alla luminosità dell’ambiente circostante, risultando sempre ben visibile anche sotto la luce del sole.

Il processore A15 Bionic regala prestazioni ancora molto interessanti per app e giochi che lavorano alla perfezione, anche quando richiedono maggiore energia e in multitasking. La doppia fotocamera scatta foto e riprende video professionali, per risultati sempre impeccabili. Insomma, Apple iPhone 14 è la scelta perfetta per chi cerca il meglio risparmiando. Acquistalo ora all’incredibile prezzo di 579,99€ inserendo il Coupon PSPRGEN25.