Ultimi pezzi disponibili in prevendita di GHOST OF YOTEI per PS5 su eBay a 72€

In questo videogioco sarai impegnato in combattimenti corpo a corpo e a distanza mentre costruisci il tuo impressionante arsenale di armi per essere più letale. Ti allenerai con validi maestri per imparare a usare nuovi equipaggiamenti, affinare le tue abilità e creare il tuo stile di gioco unico. Entrerai a far parte di una storia non convenzionale.

GHOST OF YOTEI per PS5: una storia tutta da giocare

Scopri una storia di rinascita con GHOST OF YOTEI per PS5. Viaggia con Atsu per forgiare il tuo futuro nuovo e promettente. Durante il tuo cammino incontrerai tantissimi personaggi, ognuno con talenti e motivazioni personali. Esplorerai le terre pericolose, ma pittoresche del Giappone intorno al Monte Yotei. Ecco la sinossi ufficiale:

“Ambientato 300 anni dopo l’acclamato Ghost of Tsushima, Ghost of Yōtei è un’esperienza autoconclusiva ambientata nel Giappone rurale del XVII secolo. La storia racconta di Atsu, una mercenaria solitaria e tormentata. In cerca di vendetta, si mette in viaggio tra i magnifici e selvaggi paesaggi del nord del Giappone, sulle tracce di coloro che hanno ucciso la sua famiglia molti anni fa. Sedici anni dopo la morte della sua famiglia, il viaggio di Atsu attraverso Ezo la conduce in terre inesplorate alla ricerca di una banda di sei fuorilegge, ma finirà per trovare molto più della semplice vendetta. Nel corso del suo viaggio, Atsu scoprirà alleati inaspettati e legami più profondi di quanto avesse mai potuto immaginare“.

