Ultimo giorno per acquistare 2 articoli su Amazon Haul e ottenere -50%

Oggi è l’ultimo giorno per acquistare 2 articoli su Amazon Haul e ottenere il 50% di sconto in carrello. Ti sta aspettando una lista di offerte interminabile nella quale puoi trovare proprio tuto quello che ti serve e stai cercando. Si tratta di un’occasione unica che però termina tra pochissime ore e molte delle offerte sta finendo per mancanza di pezzi.
Custodia protettiva per passaporto, con scomparto per carte di credito, organizer per documenti e accessori da viaggio, Grigio, 5.7 x 0.39 x 3.94 inches, classico a soli 3 euro!
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Custodia per iPhone 17 Pro Max, protezione completa della fotocamera, compatibile con Magsafe, protezione contro le cadute, cover posteriore opaca traslucida magnetica da 6,9 pollici, rosa a soli 2,27 euro!
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Portafoglio vintage da uomo con blocco RFID, con tasca portamonete con cerniera, 14 scomparti per carte di credito, Marrone, Borsa a soli 9,43 euro!
Portafoglio vintage da uomo con blocco RFID, con tasca portamonete con cerniera, 14 scomparti per carte di credito, Marrone, Borsa
Supporto per telefono da auto con gancio in metallo regolabile, supporto universale per bocchetta dell’aria per auto a soli 4 euro!
Supporto per telefono da auto con gancio in metallo regolabile, supporto universale per bocchetta dell’aria per auto
Treppiede flessibile per telefono, mini supporto per fotocamera a forma di polpo per creatore di contenuti, supporto pieghevole per telefono regolabile a 360°, riprese, vlogging, viaggi a soli 8,13 euro!
Treppiede flessibile per telefono, mini supporto per fotocamera a forma di polpo per creatore di contenuti, supporto pieghevole per telefono regolabile a 360°, riprese, vlogging, viaggi
Tappetino per mouse ergonomico con poggiapolsi in gel, base antiscivolo in PU, superficie liscia e confortevole per alleviare il dolore al polso, tappetino per mouse resistente, per computer, laptop a soli 4,27 euro!
Tappetino per mouse ergonomico con poggiapolsi in gel, base antiscivolo in PU, superficie liscia e confortevole per alleviare il dolore al polso, tappetino per mouse resistente, per computer, laptop
Ideale per cucina e oltre, 1 supporto salvaspazio da parete, decorativo, facile da installare, materiale ABS a soli 5,35 euro!
Ideale per cucina e oltre, 1 supporto salvaspazio da parete, decorativo, facile da installare, materiale ABS