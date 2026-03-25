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Ultimo giorno per acquistare 2 articoli su Amazon Haul e ottenere -50%

Oggi è l'ultimo giorno per approfittare della promozione su Amazon Haul che ti permette di ottenere il 50% di sconto acquistando 2 articoli.
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Oggi è l'ultimo giorno per approfittare della promozione su Amazon Haul che ti permette di ottenere il 50% di sconto acquistando 2 articoli.

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Custodia per iPhone 17 Pro Max, protezione completa della fotocamera, compatibile con Magsafe, protezione contro le cadute, cover posteriore opaca traslucida magnetica da 6,9 pollici, rosa a soli 2,27 euro!

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Portafoglio vintage da uomo con blocco RFID, con tasca portamonete con cerniera, 14 scomparti per carte di credito, Marrone, Borsa a soli 9,43 euro!

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Supporto per telefono da auto con gancio in metallo regolabile, supporto universale per bocchetta dell’aria per auto a soli 4 euro!

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Pubblicato il 25 mar 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
25 mar 2026
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