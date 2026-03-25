Ultimo giorno per acquistare 2 articoli su Amazon Haul e ottenere -50%

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Custodia per iPhone 17 Pro Max, protezione completa della fotocamera, compatibile con Magsafe, protezione contro le cadute, cover posteriore opaca traslucida magnetica da 6,9 pollici, rosa a soli 2,27 euro!

Portafoglio vintage da uomo con blocco RFID, con tasca portamonete con cerniera, 14 scomparti per carte di credito, Marrone, Borsa a soli 9,43 euro!

Supporto per telefono da auto con gancio in metallo regolabile, supporto universale per bocchetta dell’aria per auto a soli 4 euro!

Treppiede flessibile per telefono, mini supporto per fotocamera a forma di polpo per creatore di contenuti, supporto pieghevole per telefono regolabile a 360°, riprese, vlogging, viaggi a soli 8,13 euro!

Tappetino per mouse ergonomico con poggiapolsi in gel, base antiscivolo in PU, superficie liscia e confortevole per alleviare il dolore al polso, tappetino per mouse resistente, per computer, laptop a soli 4,27 euro!

Ideale per cucina e oltre, 1 supporto salvaspazio da parete, decorativo, facile da installare, materiale ABS a soli 5,35 euro!