Ultrabook LG Gram 15Z90N a 299€ in meno su Amazon

Siete alla ricerca di un buon laptop, ma ogni volta che cercate in giro vi confondete nel mare di prodotti presenti sul mercato? Non vi preoccupate, abbiamo per voi una proposta che potrebbe fare al caso vostro e che al momento è in offerta su Amazon, grazie al Prime Day, con uno sconto di ben 299 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Ultrabook LG Gram 15Z90N ad un prezzo incredibile su Amazon

Stiamo parlando di un laptop di un brand molto importante nel panorama hi-tech mondiale, ma finora forse poco conosciuto per quanto riguarda proprio i laptop: LG. Il dispositivo in questione è l’LG Gram 15Z90N, un ultrabook di fascia alta con componenti hardware di alto livello e prestazioni al top.

Troviamo infatti un processore Intel Core i7-1065G7 (1.30GHz, Turbo fino a 3.90GHz, L3 cache 8MB, 15W), 8GB di RAM DDR4, un SSD da 512GB NVMe e la scheda grafica Intel Iris Plus che permette di godere appieno della bellezza del display da 15,6″ Full HD IPS con risoluzione 1920 x 1080 pixel. Tutta questa potenza è sapientemente contenuta in uno chassis in lega di magnesia e NanoCarbon per una struttura solida, leggera e compatta.

All’interno di essa spicca anche una batteria litio a lunga durata con una potenza di 80 Wh che garantisce fino a 18,5 ore di autonomia con una singola ricarica. Dal punto di vista della connettività internamente sono presenti il modulo Intel Wi-Fi 6 AX201 e il Bluetooth 5.0 per delle connessioni rapide e prive di interruzioni. Per quanto riguarda invece la connettività esterna troviamo una porta HDMI, 3 porte USB 3.1, una porta MicroSD, una porta USB-C e Thunderbolt 3 utile per video, dati e ricarica rapida e un jack Dual Mic.

Infine da segnalare il potente e corposo audio con certificazione DTX X Ultra che offre un’immersione incredibilmente coinvolgente con o senza cuffie, la tastiera retroilluminata con sblocco tramite impronta digitale, le certificazioni TPM e HDD Security con standard militare MIL-STD 810 G e una webcam HD.

Insomma, tanta potenza in appena 35.76 x 22.53 x 1.68 cm di dimensioni e un peso di 1.12 Kg per una maggiore versatilità e un più facile trasporto ovunque voi vogliate. Non fatevi, quindi, scappare questa esclusiva offerta Amazon.