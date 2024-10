Un anno di ExpressVPN a metà prezzo (-49%). E hai anche 3 mesi gratis

Che tu stia navigando in rete, guardando contenuti in streaming o semplicemente utilizzando il Wi-Fi pubblico, le minacce online sono sempre dietro l’angolo. La soluzione che risolverà tutti i tuoi problemi? Una VPN. Tra le migliori ti suggeriamo ExpressVPN, che ha lanciato una promozione davvero interessante: uno sconto del 49% sul piano annuale e ben 3 mesi aggiuntivi gratuiti, riservati ai nuovi abbonati.

Usa ChatGPT anche quando è limitato

Con ExpressVPN, puoi connetterti a Internet in modo sicuro ovunque ti trovi, grazie alla crittografia avanzata che protegge tutte le tue attività online. Che tu sia a casa, al lavoro o all’estero, l’utilizzo di un server VPN in Italia ti consente di navigare liberamente, anche su reti non protette come il Wi-Fi pubblico.

In Italia, gli ISP conservano i metadati dei loro utenti per almeno 12 mesi, inclusi indirizzi IP, orari di connessione e tipo di dispositivo. ExpressVPN ti offre la possibilità di proteggere questi dati sensibili, impedendo che vengano raccolti o tracciati. Inoltre, la tua privacy è sempre al primo posto, grazie alla politica di non registrazione dei log di attività e di connessione. I server di ExpressVPN sono progettati per cancellare tutti i dati a ogni riavvio, garantendo così la massima riservatezza.

Se studi o lavori in università, potresti aver riscontrato limitazioni nell’accesso a determinati siti, come strumenti di intelligenza artificiale generativa (ad esempio ChatGPT) o social network. Grazie a ExpressVPN, puoi aggirare le restrizioni applicate alla rete e accedere liberamente a Internet anche mentre sei connesso al Wi-Fi universitario o del posto di lavoro.

Non solo VPN: anche password manager (e altro)

ExpressVPN ti permette inoltre di connetterti a server VPN in 105 paesi diversi, offrendoti così la possibilità di accedere a contenuti bloccati geograficamente e migliorare la tua esperienza di navigazione. Con un singolo abbonamento, puoi proteggere tutti i dispositivi di casa tua, dai telefoni ai computer, fino ai router.

Nell’abbonamento sono incluse anche funzionalità extra, sempre legate alla privacy: ExpressVPN Keys, per gestire le tue password in modo sicuro; Threat Manager, che blocca i tracker dannosi e protegge la tua navigazione; parental control per i genitori, che permette di proteggere i figli da contenuti non adatti alla loro età.

Tutto questo, e molto altro, è racchiuso nell’abbonamento a ExpressVPN. Grazie alla promozione in corso, se scegli il piano annuale a 12 mesi potrai risparmiare il 49% e ricevere 3 mesi aggiuntivi gratuitamente. Il costo è di 6,67 dollari al mese (12,95 dollari il prezzo di listino), con la possibilità di recedere dall’acquisto entro 30 giorni.