Un anno di VPN pagando il 49% in meno: scopri l’offerta completa di ExpressVPN

Con un anno di VPN a un prezzo scontato del 49%, adesso puoi navigare senza più preoccupazioni di tracciamenti e geo-restrizioni. ExpressVPN, infatti, mette al sicuro la tua privacy e aumenta anche la velocità della tua connessione. Acquistando il piano annuale, oltre allo sconto, riceverai anche 3 mesi extra gratis.

Il vantaggio di un anno di VPN: connessione sicura e contenuti illimitati

Considerata una delle migliori VPN per l’Italia, ExpressVPN crittografa tutte le tue attività online, permettendoti di navigare in anonimo e di accedere a contenuti streaming anche dall’estero. La geolocalizzazione non limiterà mai più il tuo raggio d’azione, perché il tool bypassa le censure e i blocchi regionali.

Con la promozione in corso, il piano annuale di ExpressVPN costa il 49% in meno, con 3 mesi aggiuntivi gratuiti. Adesso puoi usare tranquillamente le reti WiFi pubbliche degli aeroporti mentre attendi il volo. I vantaggi sono anche altri. Quelli da menzionare sono i seguenti:

Protezione completa dei metadati : in Italia, gli ISP conservano i dati per almeno 12 mesi, compresi gli indirizzi IP, gli orari e la durata delle sessioni . ExpressVPN li crittografa e li rende inaccessibili ai malintenzionati.

: in Italia, gli ISP conservano i dati per almeno 12 mesi, compresi gli indirizzi IP, gli orari e la . ExpressVPN li crittografa e li rende inaccessibili ai malintenzionati. Password Manager integrato : crea password complesse e le memorizza in modo sicuro, evitando così i furti d’identità.

: crea e le memorizza in modo sicuro, evitando così i furti d’identità. Blocco dei tracker online : non sarai più monitorato mentre navighi, quindi la tua privacy resta al sicuro.

: non sarai più monitorato mentre navighi, quindi la tua privacy resta al sicuro. Parental Control: adesso i tuoi figli possono stare lontani dai contenuti espliciti.

Insomma, ExpressVPN è la risposta definitiva a tutti i tuoi problemi di sicurezza online. Proteggi i tuoi dati, accedi a contenuti senza restrizioni e naviga in sicurezza con un anno di VPN. Non c’è motivo di aspettare, la tua privacy non ha prezzo.