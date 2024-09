Un antivirus a meno di 2€/mese? Con Norton si può

Con la crescente minaccia di attacchi informatici e ransomware, Norton continua a evolversi per offrire soluzioni sempre più sofisticate. Stiamo parlando di uno dei software di sicurezza più conosciuti e affidabili al mondo, utilizzato da milioni di persone per proteggere i propri dispositivi da virus, malware e altre minacce informatiche. Grazie alle sue funzionalità avanzate e alla costante innovazione, questo software garantisce una protezione completa sia per gli utenti privati che per le aziende. Il piano Norton Antivirus Plus è ora proposto a 1,67€ al mese. Un prezzo veramente interessante, non è vero?

Cosa offre l’antivirus di Norton

Il prezzo però non sarebbe rilevante se non fosse che le funzionalità incluse sono semplicemente eccezionali. In sostanza, spendendo meno di 2€ al mese, è possibile usufruire di un antivirus tra i migliori in circolazione. Il piano Plus offre:

Protezione per 1 PC, Mac, tablet o telefono ;

; Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker ;

; Password Manager ;

; 2 GB di backup del PC nel cloud.

Protegge dunque contro tutte le principali minacce informatiche. E non è tutto: da menzionare il password manager che offre, strumento che memorizza e gestisce in modo sicuro le tue password, generando credenziali complesse e consentendoti di accedere ai tuoi account con un’unica password principale. Aiuta a proteggere le tue informazioni personali e riduce il rischio di utilizzo di password deboli o ripetute.

Ovviamente è possibile anche optare per soluzioni con più funzionalità. Ad esempio, se necessiti di una VPN, meglio optare per il piano Norton 360 Standard. Mentre, se vuoi proteggerti dal dark web, Norton 360 Deluxe è la soluzione migliore. Quella più completa è invece Norton 360 Advanced. I prezzi arrivano fino a 3,75€ mensili.

Vai sul sito di Norton e confronta tutte le proposte dell’azienda. Così potrai scegliere quella che fa davvero al caso tuo.