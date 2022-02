Un Falcon 9 vola sull'Italia, direzione Luna [diretta ore 19]

Un Falcon 9 di SpaceX sta per colpire la Luna. Se ne era perso il controllo ormai dal 2015 dopo aver messo in orbita un satellite e la sua storia è ormai nota così come la sua orbita anomala. A essere noto è comunque anche il suo destino: andrà ad impattare contro la Luna, approssimativamente il 4 marzo prossimo, finendo così in uno schianto il proprio vagare nello Spazio.

12 metri di lunghezza, quattro tonnellate di peso e questa sera passerà proprio sopra i cieli italiani. Potrà essere seguito su questa diretta del Virtual Telescope Project a partire dalle ore 19 circa:

Seguirlo è più che altro una curiosità, poiché si tratta dell’ultimo passaggio tanto ravvicinato: entro un mese l’orbita sarà terminata per sempre e la cosa più interessante che lascerà alle prossime generazioni sarà le informazioni che potrà fornire sul sottosuolo lunare subito dopo lo schianto.