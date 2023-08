Un hosting a soli 9 euro all'anno? C'è Keliweb con la sua promo estiva

L’estate sta finendo, le promozioni Keliweb no: lo sconto al 65% sul piano KeliUser, che crolla così a soli 9,42 euro all’anno, disponibile ancora per pochi giorni è l’occasione perfetta per dare il via al tuo progetto web o migliorare la tua attuale infrastruttura online.

Keliweb è da tempo un nome di fiducia nell’ambito dell’hosting web in Italia. Con una solida reputazione per l’affidabilità e l’assistenza clienti di prima classe, Keliweb si impegna a sostenere le tue ambizioni online. E ora, grazie all’offerta estiva, stanno rendendo l’accesso ai loro servizi ancora più conveniente.

Perché Keliweb a 9 euro all’anno conviene?

L’elemento principale di questa offerta è lo sconto del 65% sul piano hosting KeliUser. Questo significa che puoi avere il miglior hosting web risparmiando moltissimo: il prezzo è di soli 9,42 euro all’anno, per il primo anno di abbonamento. Pensato appositamente per chi sta facendo i primi passi sul web, questo piano offre tutto il necessario per avviare un sito web senza spese eccessive. Con il 65% di sconto e la possibilità di ottenere un dominio .it gratuito, hai a disposizione un potente punto di partenza.

Che tu sia un imprenditore alle prime armi, un professionista in cerca di visibilità online o un piccolo business, questo è il momento perfetto per portare il tuo progetto online al livello successivo. Ecco le principali risorse incluse:

5 GB di spazio web : abbastanza spazio per contenuti , immagini e altro ancora

: abbastanza spazio per , e altro ancora 10 caselle email : per una comunicazione professionale con un tocco personalizzato

: per una con un tocco personalizzato 1 database MySQL : cruciale per gestire dinamicamente il tuo sito

: cruciale per gestire dinamicamente il tuo Pannello DirectAdmin : gacile gestione delle risorse e del tuo hosting

: gacile gestione delle risorse e del tuo Certificato SSL : sicurezza dei dati garantita.

: garantita. Supporto tecnico h24: aiuto sempre disponibile, quando ne hai bisogno

Grazie all’offerta del 65% di sconto sui servizi hosting da Keliweb, hai l’opportunità di creare o migliorare il tuo sito web a un costo incredibilmente vantaggioso: soltanto 9,42 euro all’anno. Non lasciarti sfuggire questa occasione: visita il sito web di Keliweb e attiva l’offerta prima che scada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.