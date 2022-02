Un hosting semplice e avanzato: l'offerta di Hostinger

Il titolo potrebbe quasi confondere, ma “semplice” e “avanzato” possono realmente condividere la stessa frase. Hostinger rappresenta infatti un servizio, ovviamente dedicato alla gestione completa dell’hosting sui siti web, che si pone in maniera molto semplificata verso l’utente, ma che in realtà nasconde anche tantissime opzioni avanzate. In questa guida cercherò di capire nello specifico di cosa si tratta, senza tralasciare l’incredibile offerta del 75% di sconto sull’abbonamento annuale di inizio 2022.

Un hosting completo al 75% di sconto con Hostinger

Partiamo subito col dire che l’offerta di Hostinger è molto ampia e prende in considerazione tre tipologie di utenti: quelli alle prime armi con la gestione di un sito Web, quelli più avanzati e infine anche l’utente Business. Per ognuno di essi, ci sarà quindi un piano ben strutturato, ricco di possibilità e comunque sempre scontato. In particolare, sia il piano base che quello Premium avranno uno sconto del 75% per tutto il primo anno di utilizzo.

Coloro che sceglieranno l’opzione “Single Wen Hosting” potranno quindi contare su: 1 sito Web, 30GB di memoria di archiviazione, stabilità per circa 10000 utenti mensili, un account email, protezione SSL gratuita, 100GB di traffico, gestione completa di WordPress e ben 2 database.

Tutti i clienti “Premium Web Hosting”, avranno invece la possibilità di gestire fino a 100 siti, utilizzare 100GB di memoria, fino a 100 email gratuite, dominio completamente gratuito e ulteriori funzioni presenti anche nel piano base, oltre a database illimitati, crediti Google Ads e lunghezza banda illimitata.

Infine, gli utenti “Business” potranno contare sull’offerta più completa di Hostinger, che vi invitiamo ad approfondire sul sito Web della stessa azienda. In questo caso però, lo sconto sarà del 70% sull’abbonamento annuale.

La piattaforma di Hostinger sarà davvero semplicissima da configurare e si connetterà immediatamente al proprio sito costruito sulla base di WordPress. Disporrà infatti di una dashboard molto chiara, veloce e ottimizzata per la gestione della SEO. Ma non è tutto, perché nel caso in cui ci fossero problemi di qualunque tipologia, sarà sempre e comunque possibile contattare l’assistenza, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Ovviamente si potrà anche passare da un piano all’altro molto velocemente, così da riuscire a gestire al meglio il flusso di utenti in entrata.