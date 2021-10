Un monitor portatile compatibile con FreeSync? È possibile e in offerta

Quello che ti proponiamo in questo articolo è un interessante monitor portatile USB Type-C estremamente versatile. Si tratta del Monitor Portatile Uperfect, un monitor da 15,6 pollici a dir poco compatto, pratico da portare in viaggio sia per lavoro che per l’intrattenimento.

Monitor Portatile Uperfect: caratteristiche tecniche

La diagonale da 15,6 pollici è il formato maggiormente adottato dai laptop, quindi di una dimensione confortevole per la visione, ma non troppo ingombrante. La risoluzione è Full HD, perfetta per questo genere di display, con tecnologia IPS. Quest’ultima offre una fedeltà cromatica superiore ai pannelli TN e VA con un angolo di visione di ben 178 gradi. La scocca è realizzata completamente in lega di alluminio così da offrire una maggiore solidità nella borsa o nello zaino. All’interno della confezione è inclusa anche una custodia per proteggere il vetro, che funge da stand per il posizionamento. Interessante la compatibilità con l’attacco VESA che consente di fissare il monitor ad un braccio da scrivania o un supporto a parete.

Per quanto riguarda la connettività è disponibile innanzitutto una porta USB Type-C ideale per la connessione ai Mac. Questa consente non solo di estendere l’area di lavoro, ma anche di ricaricare il monitor durante l’utilizzo. Non mancano, tuttavia, una porta mini-DisplayPort ed una HDMI che consentono di collegare qualsiasi computer o console allo schermo. La ragione per cui abbiamo parlato di versatilità, infatti, riguarda proprio le funzionalità dedicate all’intrattenimento. Il display supporta la modalità HDR per una maggiore resa dei colori, oltre che il FreeSync di AMD. Quest’ultima funzionalità consente di eliminare i fenomeni di tearing e stuttering durante le fasi di gioco, ed è supportata dalle console di nuova generazione PS5 e Xbox Series XS. Nel complesso un accessorio da non sottovalutare, perfetto per chi viaggia spesso e desidera un comodo alleato che sia per lavoro, studio o intrattenimento.

Grazie ad uno sconto del 17%, il Monitor Portatile Uperfect può essere acquistato su Amazon a soli 173,46 euro per un risparmio di 36,53 euro sul prezzo di listino.