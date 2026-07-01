Un parassita sta colpendo una persona su tre: di cosa si tratta

Sono molte le persone che non hanno mai sentito parlare di Toxoplasma gondii, un pericoloso parassita che sta infettando una persona su tre. Gli scienziati sostengono che rappresenti un “serio rischio per la salute umana“, come riporta un articolo di approfondimento su Science Alert.

Si stima che questo parassita infetti circa un terzo della popolazione mondiale con la toxoplasmosi. Sebbene la maggior parte degli individui sani non sviluppi sintomi , in alcuni casi può causare gravi problemi agli occhi e persino la perdita della vista. In realtà, la toxoplasmosi oculare è l’infezione oculare più comune al mondo.

Justine Smith, oftalmologa e scienziata della vista presso la Flinders University in Australia, ha affermato: “La toxoplasmosi è una delle principali infezioni oculari e una delle maggiori cause di perdita della vista a livello mondiale, eppure riceve un’attenzione limitata nelle agende sanitarie globali“. Quindi questo parassita rappresenterebbe un pericolo per la salute umana. “Con il riconoscimento dell’OMS, possiamo compiere progressi sostanziali nella prevenzione e nella gestione di questa infezione“.

Come gli essere umani contraggono l’infezione con questo parassita

Gli essere umani possono contrarre l’infezione quando mangiano carne poco cotta che è contaminata dal parassita. Un altro canale di infezione è l’ingerimento delle sue uova presenti nelle feci dei gatti. L’oftalmologo João Furtado dell’Università di San Paolo, in Brasile, ha spiegato: “La toxoplasmosi è spesso considerata inevitabile, ma ha vie di trasmissione ben caratterizzate e può essere prevenuta e controllata“.

Questi impatti potrebbero essere ridotti attraverso misure concrete di sanità pubblica, come il miglioramento della sicurezza alimentare, l’accesso all’acqua potabile, ai servizi igienico-sanitari e a una migliore assistenza prenatale.

“In un momento in cui il quadro di riferimento dell’OMS per le malattie tropicali neglette (NTD) pone l’accento su equità, integrazione e azione multisettoriale, la toxoplasmosi rappresenta una lacuna evidente e tangibile che richiede un intervento correttivo. La nostra dichiarazione è un appello all’azione per affrontare finalmente l’inaccettabile peso della toxoplasmosi sulla salute globale“, ha dichiarato Smith.

“Questo provvedimento aiuterebbe i Paesi a integrare la prevenzione della toxoplasmosi nei programmi di salute materno-infantile, nei sistemi di sicurezza alimentare e nell’assistenza sanitaria di base“, ha concluso la professoressa.