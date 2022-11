Una carta Mastercard Gold a zero spese: come ottenerla

Mastercard Gold: un nome che preannuncia grandi aspettative, sempre mantenute. La “libertà d’oro” di questa carta di credito è molto ambita tra i fruitori, ma difficilmente si tr0va a canone zero. Eppure grazie alla nuova soluzione di Advanzia Bank, è possibile ottenerla senza costi, aggiungendo una serie di vantaggi extra: parliamo di Carta YOU, uno tra gli unici servizi senza commissioni, né canone o conto corrente bancario obbligatorio. Scopriamo come ottenerla e avere una Mastercard Gold da utilizzare per tutti i tuoi acquisti.

Tutti i vantaggi Mastercard e YOU

Mastercard Gold è un concentrato di comodità e sicurezza: ha tutto ciò di cui hai bisogno, poiché riunisce tutti i vantaggi di una carta Mastercard con altri servizi che renderanno la tua vita sicuramente più semplice e piacevole. Inoltre, è la carta più accettata al mondo – sia negli esercizi fisici (anche con tecnologia contactless) che online. Avrai sempre a portata di mano un metodo di pagamento appropriato, che si tratti di prenotazioni di hotel, abbigliamento o elettronica, in Italia ma anche all’estero.

Ma i vantaggi non sono di certo finiti. Con Carta YOU, oltre alla carta di credito Mastercard Gold, otterrai un’assicurazione viaggio gratuita e completa per viaggi in Italia e internazionali, credito gratuito fino a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti, possibilità di pagamento differito e nessuna necessità di cambiare banca, poiché la fattura potrà essere saldata tramite bonifico bancario da un conto corrente già esistente.

E i costi? Riceverai la tua Carta YOU Mastercard completamente operativa, con una commissione annuale azzerata per sempre. Preleva il tuo denaro presso oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo senza pagare commissioni e acquista all’estero senza costi extra. Ogni transazione è protetta dalle più recenti tecnologie di sicurezza, così puoi effettuare i tuoi acquisti in tranquillità. E se dovessi avere bisogno di aiuto, puoi contattare il servizio di assistenza gratuito.

Come richiedere Carta YOU Mastercard Gold

Riepilogando, con la tua nuova Carta YOU otterrai:

Nessuna commissione annuale per sempre

Nessuna commissione per il prelievo in contanti

Nessuna commissione per acquisti effettuati all’estero

Assicurazione di viaggio gratuita e completa

Credito gratuito fino a 7 settimane

Nessun bisogno di cambiare banca

Servizio clienti gratuito attivo 24 ore su 24

Riepilogo delle transazioni online

Portale online di assistenza clienti

Pagamento Contactless

Mastercard SecureCode

Richiederla è semplicissimo e basteranno davvero pochi minuti. Tutto ciò che dovrai fare è collegarti a questo link e seguire le istruzioni riportare a schermo. Sia l’emissione che la consegna a casa in pochi giorni lavorativi sono completamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.