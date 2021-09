Una schuko e due bipasso, tutto in uno con Gewiss

Forse non avevi mai visto una presa del genere, ma sapere che esiste potrebbe risolverti molti problemi laddove le prese non sono utilizzate in modo continuativo e non puoi sapere a priori quanti spazi ti occorreranno o di che tipo. Esiste però una presa multistandard firmata Gewiss che può toglierti le castagne dal fuoco con grossa facilità.

Presa multistandard: pochi euro e grande utilità

Osservala bene:

Può sembrare anomala, ma risponde ai canoni necessari per ospitare alternativamente o una schuko, oppure due tradizionali bipasso. Insomma: puoi scegliere in qualsiasi momento, avendo a disposizione più opzioni per configurare al meglio la postazione con una presa aggiuntiva che possa servire qualsiasi esigenza. Con un contenitore IP40, la presa si rivela ideale per cantine, garage, portici, terrazze, ma anche postazioni interne aggiuntive ove possa tornare utile un elemento in più per postazioni di lavoro improvvisate.

Non avrai mai più bisogno di un adattatore per “tedesca” e potrai scegliere volta per volta cosa alimentare a questa presa senza doverci pensare a priori: è sufficiente collegare. Mettitela subito nel carrello e con 9,04 euro avrai risolto tutti i tuoi problemi con le prese in quel punto dove ancora avevi questo dilemma. Se ne acquisti 4 ottieni anche uno sconto del 10%, opzione niente male se stai pensando ad una adozione massiva in più locali per non dover mai più pensare allo standard che stai utilizzando.

E non dimenticare: essendo venduta e spedita da Amazon, ancora per pochi giorni puoi approfittare dello sconto di 6 euro a fronte di una ricarica di 60 euro sul tuo account. Così facendo la tua originale presa multistandard Gewiss verrà a costare soltanto 3,04 euro. Niente male, vero?