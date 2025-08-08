Una tariffa low cost con 5G incluso? Ecco Kena da 200 GB a 5,99€/mese

Chi è in cerca di un piano telefonico conveniente ma con prestazioni elevate può trovare in Kena un’opzione particolarmente vantaggiosa. L’operatore, che si appoggia alla rete TIM, ha lanciato una proposta pensata per chi vuole tanti Giga, copertura solida e zero sorprese, il tutto a un prezzo contenuto.

Con solo 5,99€ al mese, la promozione include 200 GB in 5G, chiamate illimitate e 200 SMS. Inoltre, scegliendo la ricarica automatica, si ricevono in omaggio i primi due mesi di servizio: un incentivo concreto per iniziare subito a risparmiare. L’attivazione è immediata e avviene online: basta collegarsi al sito di Kena e seguire la procedura guidata.

Tutte le caratteristiche dell’offerta di Kena

Il traffico dati si appoggia alla rete 5G di TIM, che offre velocità fino a 250 Mbps e copre quasi totalmente il territorio nazionale. Nessun costo nascosto, nessun obbligo contrattuale e nessuna penale in caso di recesso: la libertà è totale. Anche l’identificazione per attivare la SIM è semplice e digitale, tramite SPID oppure video selfie, con consegna a domicilio della scheda.

La gestione del piano è tutta da app, con funzionalità complete: visualizzare i consumi, cambiare offerta, effettuare ricariche anche per altri numeri e gestire fino a sette linee mobili con un unico profilo.

Insomma, con Kena si può accedere al 5G affidabile di TIM con una spesa minima e una gestione smart. La promo è attivabile in pochi clic dal sito ufficiale, ed è una delle più appetibili nel panorama mobile attuale.