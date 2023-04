Una VPN a meno di 2 euro al mese: 3 motivi per scegliere l'offerta di AtlasVPN

AtlasVPN diventa sempre di più la VPN di riferimento a cui affidare la sicurezza e la privacy della propria connessione Internet. Con l’offerta in corso, inoltre, è possibile accedere al servizio con una spesa di 1,92 euro al mese, optando per il piano biennale che garantisce uno sconto dell’83% sulla spesa. In alternativa è possibile puntare sul piano annuale che comporta una spesa di 3,07 euro al mese. Per accedere alle offerte è possibile fare riferimento al sito ufficiale di AtlasVPN qui di seguito:

3 motivi per scegliere l’offerta di AtlasVPN

Come sottolineato in apertura, oggi AtlasVPN è una delle migliori VPN sul mercato. Per rapporto qualità/prezzo, infatti, si tratta molto probabilmente del miglior servizio su cui puntare per accedere in sicurezza e con la massima privacy ad Internet e aggirare facilmente qualsiasi blocco geografico ai servizi web (come quello posto a Chat GPT in Italia).

Ci sono almeno 3 motivi per cui conviene affidarsi ad AtlasVPN:

la VPN protegge il traffico dati e la privacy dei suoi utenti ; AtlasVPN applica la crittografia AES a 256 bit al traffico dati e adotta una politica no log per massimizzare la sicurezza e la privacy degli utenti

; AtlasVPN applica la crittografia AES a 256 bit al traffico dati e adotta una politica no log per massimizzare la sicurezza e la privacy degli utenti l’accesso alla VPN è senza limiti; utilizzando AtlasVPN non ci sono limiti di tempi, di traffico dati o di velocità di connessione

utilizzando AtlasVPN non ci sono limiti di tempi, di traffico dati o di velocità di connessione è possibile usare la VPN con un numero illimitato di dispositivi; AtlasVPN è accessibile da qualsiasi dispositivo e senza limitazioni al numero di dispositivi che possono collegarsi con lo stesso account alla VPN

C’è un quarto motivo da considerare per la scelta di AtlasVPN: il costo. Con l’offerta attuale, infatti, il piano biennale comporta una spesa di appena 1,92 euro al mese (con un costo complessivo di 46,05 euro). In alternativa, c’è il piano annuale che costa 3,07 euro al mese (36,89 euro complessivi). Per le offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

Chi è alla ricerca di una nuova VPN può valutare anche alcune alternative ad AtlasVPN che vengono riepilogate in tabella.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.