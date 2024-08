Una VPN efficace a un prezzo piccolissimo? Ecco Cyberghost

Il divano è diventato uno dei posti più amati per navigare online. Ma quanti lo fanno mettendo al sicuro la privacy e i dati personali? Chi ancora non ha provveduto, probabilmente ritieni poco importante farlo oppure troppo costosi i tool creati appositamente. Invece, pagando un prezzo piccolissimo, oggi possono abbonarsi a una delle VPN migliori del mercato: Cyberghost. Non spendi una fortuna e avrai a tua disposizione uno strumento che garantisce navigazione anonima e sicura. Questa VPN ti consente anche di personalizzare il tuo accesso a Internet. Come? Attivando un indirizzo IP dedicato.

Parliamo dell’offerta attuale. Il piano biennale adesso costa soltanto 2,19 euro al mese, prezzo scontato dell’82%. Inoltre, ti vengono regalati 2 mesi extra di servizio. Se vuoi abbonarti non pensarci troppo, perché la promo è a tempo limitato.

Offerta a un prezzo piccolissimo: perché scegliere Cyberghost

Cyberghost non è soltanto un nome intrigante, ma una delle migliori VPN sul mercato per molti motivi. Una delle sue caratteristiche principali è la possibilità di avere un indirizzo IP dedicato. Un vantaggio indiscutibile per chi, come gli smart worker, necessitano di connessioni sicure. Inoltre, permette di collegare fino a 7 dispositivi contemporaneamente, contro la media di 5 di altre VPN.

Poi, c’è il fattore risparmio. Il servizio di Cyberghost è senza dubbio eccellente, ma meno costoso rispetto ai suoi principali competitors come NordVPN ed ExpressVPN. Quindi, qualità elevata a prezzi ridotti. Cosa volere di più?

Quindi, se stai cercando una VPN solida, che garantisca sicurezza di alto livello senza chiederti un mutuo, Cyberghost è senza dubbio la soluzione ideale. Ricorda che, con l’attuale promozione, ti porterai a casa un tool di protezione eccellente quando navighi a un prezzo piccolissimo. Non è un affare che capita tutti i giorni!