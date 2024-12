Underbois: la nuova serie che svela i segreti di Napoli su Disney+

Disney+ ha lanciato Underbois: Il Tesoro Segreto di Napoli, una nuova ed entusiasmante serie originale italiana che promette di catturare l’attenzione e l’immaginazione degli spettatori di tutte le età. Gli episodi sono disponibili sulla piattaforma dal 6 dicembre 2024, offrendo un’avventura unica ambientata nel cuore pulsante della città partenopea. Guardala subito a partire da 5,99€ al mese!

Questa serie è composta da sei episodi e segue le vicende di cinque inseparabili amici dodicenni, accomunati tutti da una grande fantasia tipica di chi è cresciuto tra le strade di Napoli. La loro avventura inizia quando scoprono che le loro case, nei quartieri popolari, stanno per essere da “La Vecchia”, l’astuta proprietaria interpretata da Serena Rossi.

Underbois: cast stellare

Underbois: Il Tesoro Segreto di Napoli, disponibile su Disney+ dal 6 dicembre 2024, vanta un cast eccezionale che include alcuni dei nomi più brillanti del panorama cinematografico italiano.

Massimiliano Caiazzo nel ruolo di Tonino Uonderboi;

nel ruolo di Tonino Uonderboi; Serena Rossi come “La Vecchia”;

come “La Vecchia”; Junior Rodriguez , Melissa Caturano , Catello Buonocore , Christian Chiummariello e Gennaro Filippone nei panni dei giovani protagonisti;

, , , e nei panni dei giovani protagonisti; Nino D’Angelo in una partecipazione straordinaria.

Diretta da Andrea De Sica e Giorgio Romano, questa serie TV vanta la sceneggiatura di Barbara Petronio e Gabriele Galli. Le riprese si sono svolte tra Bacoli e i Campi Flegrei, catturando l’essenza di una Napoli inedita e misteriosa.

Underbois: Il Tesoro Segreto di Napoli è disponibile in esclusiva su Disney+. Questo titolo è perfetto per gli amanti delle serie italiane e per chi desidera fare un viaggio incredibile in una Napoli mai vista prima.

Disney+ non offre solo questa gemma italiana, ma anche un vasto catalogo di contenuti per tutta la famiglia, garantendo un’esperienza unica di intrattenimento per gli spettatori di tutte le età. Non perderti l’opportunità di immergerti in questa avventura napoletana che mescola sapientemente realtà e magia.