Ungheria-Italia: come seguire il match in streaming dall'estero

Dopo l’esaltante vittoria contro l’Inghilterra, per gli azzurri è tempo della sfida decisiva per determinare la vincitrice del gruppo 3 di UEFA Nations League.

Il match in questione si disputerà questa sera, alle ore 20,45 italiane, presso lo stadio Puskas Arena di Budapest. Gli avversari sono la sorprendente Ungheria che, a dispetto dei pronostici, si trova a guidare il girone con 10 punti, rispetto agli 8 degli italiani.

La vittoria dunque, è l’unico risultato utile per gli azzurri se vogliono accedere alle final four del torneo. Un match molto interessante, tanto più che l’allenatore dei magiari è proprio un italiano, ovvero Marco Rossi (ex giocatore di Torino, Sampdoria e Piacenza).

Ungheria-Italia sarà visibile in chiaro, direttamente su Rai 1 o in streaming su RaiPlay. Per chi vuole seguire l’evento dall’estero però, la piattaforma RaiPlay non è disponibile: come fare per seguire l’atteso match anche al di fuori dei confini italiani?

La risposta più logica è adottare una VPN che sia in grado di offrire prestazioni degne di tale nome.

Ungheria-Italia è il match decisivo per il gruppo 3 di UEFA Nations League

Con l’Inghilterra clamorosamente ultima e la Germania attardata di 2 punti rispetto all’Italia, il match di Budapest rappresenta un’occasione imperdibile per i ragazzi di Roberto Mancini.

Per gli appassionati di calcio che si trovano (per lavoro o vacanza) all’estero scegliere NordVPN è senza ombra di dubbio una scelta azzeccata per seguire l’evento in tempo reale.

Stiamo parlando di una piattaforma che offre un’infrastruttura in grado di garantire performance ideali in ottica VPN e streaming. Questa è infatti costituita da più di 5.500 server sparsi in ben 59 paesi.

La larghezza di banda illimitata e le prestazioni superiori alla media del settore, permettono di seguire un match come quello dell’Italia senza alcun tipo di interruzione o problema come il buffering.

A rendere ancora più interessante l’offerta poi, vi sono gli attuali sconti che rendono NordVPN ancora più allettante, inclusi 3 mesi gratis in omaggio sugli abbonamenti biennali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.