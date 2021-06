Ungheria, una statua per il creatore del Bitcoin

Potrebbe essere eretta in Ungheria la prima statua in assoluto in onore di Satoshi Nakamoto, il fondatore del Bitcoin. Sebbene ad oggi nessuno conosca la vera identità di Nakamoto, e dunque nessuno ne possa conoscere i lineamenti, l'idea è quella di rendere onore più che altro al personaggio, all'idea, al movimento che ne è scaturito.

A parlarne è Cointelegraph, da cui giunge anche un primo bozzetto del progetto:

Il progetto, secondo quanto rivelato dai media locali, sarebbe stato affidato agli artisti Réka Gergely e Tamás Gilly su iniziativa di András Györfi (giornalista, imprenditore ed entusiasta conoscitore del mondo delle criptovalute). Sarà posizionata a Budapest, all'interno del Graphisoft Park, al fianco della celebrazione in bronzo a Steve Jobs:

La statua per il creatore del Bitcoin, Satoshi Nakamoto, diventa direttamente la celebrazione della criptovaluta, a cui l'ideatore del progetto dedica parole al miele. E un libro. Perché comunque di affari si tratta, ad agli affari il progetto ritorna.