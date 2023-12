Unify: partite della Superlega gratis in streaming

Questa mattina è arrivata la storica sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) che conferma l’abuso di posizione dominante di UEFA e FIFA nell’organizzazione delle competizioni calcistiche. Le due associazioni non possono impedire ai club di partecipare alla Superlega. A22 Sports Management ha prontamente annunciato il formato della nuova competizione e la piattaforma Unify che permetterà ai tifosi di vedere tutte le partite in streaming gratuito.

Superlega europea: come funziona

La storia è nota a tutti i fan del calcio. Circa due anni fa, 12 club europei (Juventus, Inter e Milan per l’Italia) avevano annunciato la Superlega, una nuova competizione alternativa alla Champions League. In seguito alle minacce della UEFA, dei governi, delle federazioni e delle leghe nazionali, tutti i club hanno abbandonato il progetto dopo 48 ore, ad eccezione di Juventus, Barcellona e Real Madrid (la Juventus ha avviato la procedura di uscita, ma non è ancora avvenuta perché serve il consenso degli altri club).

Stamattina, la CGUE ha stabilito che FIFA e UEFA non possono imporre una preventiva autorizzazione all’organizzazione di competizioni calcistiche alternative, né imporre sanzioni a club e giocatori. A22 Sports Management (società che organizza la Superlega) ha annunciato il nuovo format (diverso da quello originario) basato sul merito sportivo e senza membri permanenti, come viene spiegato nel video (c’è anche la competizione femminile). Solo per il primo anno, i club verranno selezionati in base ad un indice con criteri trasparenti e basati sulle prestazioni.

Superlega: piattaforma Unify

Tutte le partite verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma Unify. Oltre ai live ci saranno highlights, approfondimenti e analisi, contenuti specifici per i club e altre opzioni interattive. I fan potranno accedere gratuitamente a tutti i contenuti, quindi anche alle partite in diretta, senza pagare nulla.

Il piano gratuito verrà interamente supportato dalla pubblicità. Gli utenti potranno eventualmente sottoscrivere un abbonamento premium con meno pubblicità e funzionalità esclusive, come la scelta delle angolazioni delle telecamere, i dati delle partite in diretta e altre opzioni interattive.

Non serviranno più due o tre abbonamenti, come avviene oggi per seguire tutte le partite della Champions League, né VPN per poter accedere al proprio account dall’estero. A22 Sports Management deve ora trovare le altre 62 squadre partecipanti (Barcellona e Real Madrid ci saranno sicuramente). La Superlega potrebbe partire dalla stagione 2024-25 o, più probabilmente, dalla stagione 2025-26.