Upgrade per la CPU del Surface Book 2 più piccolo

Confermate le indiscrezioni circolate in Rete all’inizio del mese scorso: Microsoft ha scelto di introdurre un upgrade hardware per la versione più economica del Surface Book 2 presentata nell’ultima parte del 2017, quella con display da 13,5 pollici, che ora è disponibile con processore Intel Core i5-8350U di ottava generazione insieme a 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Un upgrade per Surface Book 2

L’opzione risulta visibile sullo store ufficiale italiano del gruppo di Redmond, ma non è ancora selezionabile in fase di acquisto. Con tutta probabilità il sito dev’essere aggiornato: nella scheda relativa alle specifiche tecniche, per il modello con lo schermo più piccolo, troviamo effettivamente elencate solo le CPU dual core i5-7300U di settima generazione e quad core i7-8650 di ottava generazione. Entrambe dovrebbero rimanere in vendita a fianco della nuova configurazione, almeno fino all’esaurimento delle scorte.

Nonostante la giornata, dubitiamo possa trattarsi di uno scherzo, considerando come Microsoft si sia schierata apertamente contro i pesci d’aprile (posizione che condividiamo in toto).

Per chi è interessato a far proprio un PC della linea Surface segnaliamo gli Sconti di Primavera su Amazon, che da oggi e fino al 7 aprile offrono parecchi dispositivi della gamma a prezzo ridotto. Riportiamo di seguito quelli relativi a Surface Pro 6.

Surface Pro 6 Listino Prezzo aggiornato Sconto Risparmio Intel Core i5-8250u, RAM 8GB, SSD 128GB 1069€ EUR 809,10 24% circa 260€ Intel Core i5-8250u, RAM 8GB, SSD 256GB 1399€ EUR 1.173,84 16% circa 225€ Intel Core i7-8650u, RAM 8GB, SSD 256GB 1699 € EUR 1.395,00 16% circa 280€ Intel Core i7-8650u, RAM 8GB, SSD 512GB 2099€ EUR 1.849,00 12% circa 250€ Intel Core i7-8650u, RAM 8GB, SSD 1TB 2499€ EUR 2.199,00 12% circa 300€

Restando in tema, il gruppo di Redmond ha organizzato per il 17 aprile un evento dedicato alla linea, durante il quale verranno quasi certamente svelate le evoluzioni di Surface Hub 2: il modello 2S più sottile e leggero sul mercato già entro l’anno e 2X, che con il suo design modulare debutterà invece nel corso del 2020. Non è da escludere che nell’occasione possano essere annunciate novità anche per altri modelli della famiglia.