US Open 2024: dove vedere la finale di Errani e Vavassori in streaming

In una prima volta storica e assoluta per il tennis italiano, questa sera Sara Errani e Andrea Vavassori giocheranno la finale del doppio misto al torneo degli US Open 2024. La partita si giocherà alle 21 ora italiana presso l’Arthur Ashe Stadium e potrai vederla in diretta streaming su NOW, con il pass Sport disponibile a 14,99 euro al mese.

Errani/Vavassori contro Townsend/Yang: cosa c’è da sapere

La coppia italiana affronterà gli americani padroni di casa Taylor Townsend e Donald Young. Il percorso dei due tennisti italiani è giunto a questa storica finale dopo aver battuto gli altri statunitensi in semifinale: una coppia composta da Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic superata con il punteggio di 6-3, 7-5. Errani e Vavassori proveranno a regalare questa grande gioia al tennis italiano che conquisterebbe il primo titolo in assoluto in un doppio misto del Grande Slam.

La partita, come detto, sarà disponibile in streaming in esclusiva su NOW con il pass Sport, la piattaforma streaming di Sky che ti permette di accadere anche a 3 partite su 10 di Serie A, tutta la Serie C, 185 partite di Champions League in esclusiva, l’esclusiva totale su Europa League e Conference League, la Formula 1, la MotoGP, la Premier League, il meglio della Bundesliga, il basket e molto altro ancora.

Non perderti quindi nemmeno un minuto della finale di Sara Errani e Andrea Vavassori: vivila in diretta streaming su NOW.